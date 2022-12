Lukașenko se laudă că Putin i-a dat complexele de rachete Iskander și S-400

Președintele Belarusului Alexandr Lukașenko a declarat că Moscova a furnizat Minskului sistemul de apărare aeriană cu rază lungă de acțiune S-400 Triumf și sistemul de rachete operațional-tactic Iskander, scrie Interfax.

"Îți mulțumesc, Vladimir Vladimirovici, pentru faptul că pe toate subiectele am găsit înțelegere reciprocă, sprijin și am luat deciziile necesare. Mulțumiri speciale, și nu numai din partea mea, nu numai din partea armatei, pentru că ți-ai respectat promisiunea. Complexul S-400, pe care l-ați predat Belarusului, și complexul Iskander, pe care l-ați promis în urmă cu jumătate de an, ne-au fost date nouă”, a declarat Lukașenko, după discuțiile cu președintele rus Vladimir Putin, luni, la Minsk.

Pe 17 februarie, Lukașenko a anunțat că sistemele S-400 ar putea fi desfășurate lângă Minsk.

"Le putem instala undeva la est de Minsk sau lângă Minsk și vom vedea ce se face la Kiev, dincolo de Varșovia și așa mai departe", l-a citat la acea vreme agenția de stat belarusă BelTA.



În aceeași zi, Lukașenko a spus că Belarus intenționează să cumpere sau să primească cadou de la Rusia sisteme operaționale-tactice de rachete "Iskander-M" și alte arme promițătoare. Anterior, pe 13 noiembrie 2021, într-un interviu acordat revistei ruse National Defence, Lukașenko a spus că Belarus are nevoie de mai multe divizii Iskander.

Ce sunt complexele de rachete Iskander și S-400

"Am nevoie de mai multe divizii în direcția de vest, sud. Lasă-le să stea. Aceasta este de 500 de kilometri (raza oficială a complexului Iskander-M - n.r.), deoarece "Polonez" (sistemul de rachete cu lansare multiplă din Belarus - IF) are o rază de până la 300 km. Acum îl deranjez pe președintele tău, am nevoie de aceste lansatoare de rachete de 500 de kilometri aici”, a spus Lukașenko atunci.



Potrivit datelor oficiale, S-400 Triumph este un sistem de apărare aeriană cu rază lungă de acțiune (JSC Concern VKO Almaz-Antey) Sistemul S-400 este conceput pentru a distruge avioane strategice și tactice, rachete balistice, ținte hipersonice și alte mijloace aeriene.

Potrivit informațiilor oficiale, sistemul de rachete operațional-tactic Iskander-M a fost dezvoltat la Biroul de Proiectare de Inginerie Mecanică Kolomna (holding Complexe de înaltă precizie, Rostec State Corporation). S-a raportat că rachetele complexului pot transporta un focos nuclear. În versiunea pentru armata rusă, complexul include două tipuri de rachete: balistice și de croazieră.

