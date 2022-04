Lucian Bode: Florin Cîţu rămâne preşedintele Senatului, cu sprijinul PNL

El a adăugat că Florin Cîţu "nu riscă să fie sancţionat" şi a confirmat întâlnirea de marţi a conducerii PNL, de la Vila Lac.



"Nu riscă să fie sancţionat şi Florin Cîţu rămâne preşedintele Senatului, susţinut de PNL. În al doilea rând, n-aş vedea ca o critică - sigur că domnia sa îşi exprimă o opinie, eu spun că unul dintre cei mai buni specialişti pe care PNL îl are pe zona de finanţe şi expertiză în finanţe publice. Noi şi astăzi am avut o întâlnire la Vila Lac în care am discutat despre toate aceste aspecte, în interiorul partidului. Vom continua să discutăm, acum, sigur, îngrijorări putem să avem fiecare. Unii putem avea şi argumente, alţii mai puţin", a declarat Bode, la Parlament.



Potrivit acestuia, deocamdată agenţiile de rating au păstrat ratingul României şi a adăugat că "nu stăm foarte bine" în privinţa absorbţiei de fonduri europene. "Aşadar, haideţi să vedem finalul anului, să vedem cum reuşim să atragem aceşti bani europeni", a adăugat ministrul.



Întrebat dacă la rocada premierului se va schimba şi ministrul Finanţelor, Lucian Bode a confirmat: "Da, aşa este".



"Rămân la această opinie, am spus-o de fiecare dată, şi i-am transmis şi domniei sale (lui Florin Cîţu - n.r.) de mai multe ori - să rămână în această linie a expertizei pe care o are, în comunicare publică şi va fi foarte bine şi pentru domnia sa, şi pentru PNL", a adăugat Bode, citat de Agerpres.

Plecat în SUA ca președinte al PNL, Florin Cîțu s-a întors în țară mai contestat ca niciodată. Problemele pe care le-a creat în coaliția de guvernare - în aceste momente de criză - prin criticile pe care le-a adus măsurilor fiscale, primul vizat fiind ministrul de Finanțe, Adrian Câciu, se pare că au reprezentat pentru Florin Cîțu groapa pe care și-a săpat-o singur. Încă președinte al Senatului, Florin Cîțu nu pare că s-a împăcat vreodată cu faptul că a pierdut Ministerul de Finanțe la negocierea cu PSD. Deși a spus mereu că vorbește economistul Florin Cîțu, el era și președinte al PNL, dar și președinte al Senatului, și cu voturile PSD. I s-au adus mai multe reproșuri și a făcut pasul în spate, împreună cu apropiatul său - Dan Vîlceanu, acesta din urmă renunțând și la funcția din Guvern. ”Parteneri de compromis” îi numea, tot mai accentuat, în ultima vreme, Florin Cîțu pe reprezentanții PSD. A spus deschis că nu a fost de acord cu multe măsuri și a venit cu idei economice care nu au fost niciodată luate în considerare în coaliție. De multe ori, s-a contrat tăios și puternic cu Adrian Câciu - având viziuni total diferite. CITEŞTE MAI MULTE AICI

