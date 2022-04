Loto 6/49. Rezultatele tragerilor de joi, 17 aprilie, 2022

LOTO. La tragerile de joi, 14 aprilie, Loteria Română a acordat 19.153 câștiguri în valoare totală de peste 962.000 de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 2,16 milioane de lei (peste 438.200 de euro). La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 3,98 milioane lei (peste 806.900 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 2,44 milioane de lei (peste 494.500 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report de peste 35.300 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report de peste 12.800 de lei.

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 379.000 de lei (aproximativ 76.700 euro). La Super Noroc este in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 57.600 lei (peste 11.655 euro).

Numerele extrase, duminică, 17 aprilie, 2022:

Loto 6/49

Loto 5/40

Joker

Noroc

Super noroc

Noroc plus

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News