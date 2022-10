Liz Truss, pusă la colț de toată lumea. Ținta ironiilor Regelui Charles: „Iarăși te-ai întors?”. Presa din UK: „Probabil cel mai slab premier din istoria țării”/ video

A fost nevoie de doar 15 secunde din prima întâlnire de la Palatul Buckingham, de miercuri seara, pentru ca monarhul să îi înrăutățească rușinea premierului cu cel mai slab start din istoria recentă a executivului, notează The Guardian.

În timp ce Truss l-a salutat cu: „Maestate”, Charles a răspuns: „Deci te-ai întors din nou?”

În timp ce Truss a răspuns: „Este o mare plăcere”, Regele nu a putut decât să mormăie: „Dragă, dragă. Oricum …"

A scene straight from the Office.



Truss: “Your Majesty… Lovely to see you again.”



King: “Back again. Dear oh dear. Anyway…”



Political awkwardness and unintentional comedy at its finest.



pic.twitter.com/o5G7Tsz3IA