LIVE TEXT. Klaus Iohannis, noi declarații privind măsurile de relaxare

Președintele României, Klaus Iohannis, va susține joi, 13 mai 2021, ora 18:00, la Palatul Cotroceni, o declarație de presă, anunță Administrația Prezidențială.

Anunțul vine după după şedinţa de lucru la care au participat premierul Florin Cîţu, mai mulţi membri ai Guvernului, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, directorul Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică, Adriana Pistol, viceprim-ministrul Dan Barna, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă, şi ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă.

LIVE TEXT Klaus Iohannis, declarații după ședința de lucru

„Bună seara! Am avut și tocmai s-a încheiat o întâlnire la care a participat premierul, mai mulți membri din guvern, șefi de instituți... Am discutat despre pandemie, despre campania de vaccinare și despre măsuri de relaxare. Dați-mi voie pentru început să remomorez foarte pe scurt prin ce am trecut cu această pandemie. Peste un an a durat până acum pandemia. A fost multă, prea multă suferință în România și îmi pare rău pentru toți cei care au suferit. Trebuie să ne amintim și de cei care au făcut posibilă gestionarea acestei pandemii. Le datorăm medicilor mulțumiri, mulțumiri, mulțumiri!

Vedem că pandemia s-a redus un pic, parcă putem să respirăm un pic mai ușurați. Trebuie să ne fie foarte clar că suntem deja în plină pregătire pentru România post-pandemică. Pandemia nu se va termina mâine, nici pe 1 septembrie, dar dacă ne vom vaccina cu toții, se va reduce și într-un final, se va termina. Eu nu-mi doresc ca România post-pandemie să fie identică cu România dinaintea pandemiei. Am învățat mult, am suferit mult, avem șansa să o facem mai bună.

Trebuie să fie România în care avem o dezvoltare susțină, investiții, în care facem sistemul sanitar mai bun, școlile mai sigure, în care se creează locuri de muncă, în care economia crește... România post-pandemică este și România în care salariile cresc.

