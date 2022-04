Lituania îl va expulza pe ambasadorul rus

Lituania i-a cerut luni ambasadorului Rusiei la Vilnius să părăsească ţara, a anunţat ministrul de externe lituanian, potrivit AFP şi Reuters.



Ambasadorului rus i s-a cerut să plece din Lituania, a scris ministrul Gabrielius Landsbergis pe Twitter.



De asemenea, ambasadorul Lituaniei în Ucraina va reveni la Kiev.

Russian ambassador was asked to leave Lithuania.



Lithuanian ambassador in Ukraine is coming back to Kyiv.



That is the ???????? decision made today.