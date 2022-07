Liderul ISIS din Siria a fost ucis într-un atac cu drone. Gruparea plănuia atacuri chimice în Europa

Un înalt oficial ISIS, asociat cu Maher a fost grav rănit în timpul grevei, a declarat Comandamentul Central într-un comunicat. O evaluare inițială a indicat că nu au existat victime civile.

„Înlăturarea acestor lideri ISIS va perturba capacitatea organizației teroriste de a complota și de a continua atacuri”, a declarat colonelul Joe Buccino, un purtător de cuvânt al Comandamentului Central.

Atacul a avut loc în afara orașului Jindayris, în nord-vestul Siriei, se arată în comunicat.

Greva de marți a făcut parte din eforturile în curs de combatere ale ISIS, după ce diferite părți ale Siriei și Irakului suferă din cauza reorganizării de atacuri teoriste cu frecvență ridicată.

Președintele Joe Biden a spus că atacul „elimină un terorist cheie de pe teren și degradează în mod semnificativ capacitatea ISIS de a-și planifica, asigura resurse și conduce operațiunile în regiune”.

„Asemenea operațiunii americane din februarie, care l-a eliminat pe liderul general al ISIS, acest act trimite un mesaj puternic tuturor teroriștilor care ne amenință patria și interesele noastre din întreaga lume”, a scris Biden într-o declarație marți. „Statele Unite vor fi necruțătoare în eforturile lor de a vă aduce în fața justiției”.

El a mulțumit membrilor forțelor armate și a spus că greva „demonstrează că Statele Unite nu au nevoie de mii de trupe în misiuni de luptă pentru a identifica și elimina amenințările la adresa țării noastre”.

În iunie, forța operativă comună combinată condusă de SUA care luptă împotriva ISIS a reținut un lider senior al ISIS în țară.

„Hani Ahmed al-Kurdi, cunoscut sub numele de Salim, a fost responsabil pentru coordonarea activităților teroriste în regiune”, a spus coaliția într-un comunicat. „El îi instruia pe alții cu privire la fabricarea de dispozitive explozive, sprijinirea construcției de instalații de dispozitive explozive improvizate și facilitarea atacurilor asupra forțelor americane și partenere”.

Evenimentul a survenit la câteva luni după ce liderul ISIS, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, a fost ucis în timpul unui raid. Operațiunea a fost cel mai mare raid american din țară, de la misiunea din 2019 care a ucis liderul ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi.

În septembrie anul trecut, armata a vizat un lider al Qaeda în apropiere de Idlib, Siria, potrivit unui comunicat al Comandamentului Central. O lună mai târziu, armata a efectuat o lovitură cu drone împotriva lui Abdul Hamid al-Matar, un alt lider senior al Qaeda, a spus Comandamentul Central.

Și în decembrie, armata l-a vizat pe Musab Kinan, un lider înalt al filialei Al Qaeda, Hurras al-Din, lângă Idlib. Comandamentul Central a deschis o investigație cu privire la posibilitatea de victime civile în urma atacului, dar Pentagonul nu a putut oferi actualizări la momentul respectiv.

Gruparea teroristă Stat Islamic (SI) a intenţionat să comită atacuri chimice în Europa, ceea ce a determinat SUA să lanseze o operaţiune pentru a-l asasina pe principalul expert al organizaţiei în acest tip de armament, potrivit unei investigaţii publicate luni de cotidianul american The Washington Post, preluat de EFE.

Ziarul american a explicat că, în 2014, după ce SI a declarat crearea unui califat în Siria şi Irak, liderul de la acea vreme al grupării, Abu Bakr al-Bagdadi, s-a întâlnit cu expertul în arme chimice Salih al-Sabawi, un inginer format în Rusia şi care în trecut îl ajutase pe dictatorul irakian Saddam Hussein să-şi construiască arsenalul chimic.



Al-Bagdadi i-a propus lui Al-Sabawi să lucreze pentru Stat Islamic, cu obiectivul ca gruparea să-şi creeze propriul arsenal, iar inginerul a acceptat, potrivit unor rapoarte ale serviciilor de informaţii, citate de The Washington Post. După această întâlnire, au început ceea ce reprezentanţi americani şi kurzi irakieni au calificat drept eforturi pentru construirea celui mai mare arsenal de arme chimice şi, posibil, biologice aflat în mâinile unui grup terorist, potrivit ziarului american.



The Washington Post a relatat că, şase luni mai târziu, Stat Islamic fabrica - după instrucţiunile lui Al-Sabawi - gaz muştar şi proiectile cu clorină.



Pentru redactarea materialului de presă, cotidianul american s-a folosit de rapoartele de informaţii ale kurzilor sirieni, precum şi de o anchetă a ONU, care a avut acces la documente ale SI în căutarea de probe privind crimele de război comise de organizaţia teroristă, şi a realizat interviuri cu funcţionari şi foşti oficiali americani.



Atât de mare a fost îngrijorarea pe care au produs-o activităţile lui Al-Sabawi în cadrul SI, încât forţele de operaţiuni speciale ale SUA au lansat în 2015, în colaborare cu 'peshmerga' (forţe militare kurde irakiene), un atac pentru a-l asasina pe expert şi a pune astfel capăt programului cu arme chimice.



De altfel, Al-Sawabi a murit în urma unui atac realizat de un aparat de zbor american, cel mai probabil o dronă, la finalul lunii ianuarie a anului 2015, la Mosul (Irak), fief al SI. Chiar şi aşa, anchetatorii au putut dovedi că au avut loc 20 de atacuri chimice realizate de SI între ianuarie 2015 şi aprilie 2017, cu gaz muştar şi clorină, în Irak şi Siria.



The Washington Post a mai relatat că, prin intermediul supravegherii electronice, oficialii americani au aflat în 2014 că Al-Sabawi a lucrat la dezvoltarea unui nou tip de armament pe bază de ricină şi toxină botulinică şi că avea totodată planuri să folosească antrax.



Actuali şi foşti funcţionari americani, citaţi de The Washington Post, au atras atenţia că obiectivul lui Al-Sabawi era să creeze un arsenal cu diverse tipuri de agenţi chimici şi biologici pentru a fi folosiţi în campanii militare, precum atentate împotriva marilor oraşe din Europa.



Cotidianul american notează că anchetatori ai ONU au putut confirma că SI i-a transferat lui Al-Sabawi câţiva prizonieri pe care să-i folosească pe post de cobai în testele lui şi că Al-Bagdadi i-a pus la dispoziţie un laborator în cadrul Universităţii din Mosul. scrie Agerpres.

