Lenny Kravitz are steaua sa pe Walk of Fame din Hollywood

Muzicianul și actorul Lenny Kravitz a fost onorat marți cu o stea pe Hollywood Walk of Fame, scrie ABC. Kravitz a devenit celebru în anii 1990, câștigând în cele din urmă patru premii Grammy și lansând 11 albume. El a fost nominalizat în acest an la Rock and Roll Hall of Fame.

”În adolescență, am petrecut mult timp plimbându-mă pe Hollywood Boulevard, văzând numele tuturor idolilor mei. Nu am visat niciodată să am o stea. De obicei, căutam doar un loc unde să dorm. Dar am visat să fac muzica pe care mi-o doream și să-mi fac propriul meu lucru”, și-a amintit Kravitz (59 de ani) în timpul ceremoniei.

La ceremonie au fost prezenții fiica lui Kravitz, Zoe, care l-a luat puțin la ”roast”, dar și prietenul său încă din copilărie, actorul Denzel Washigton.

”Am văzut modul în care apari și ai grijă de oamenii pe care îi iubești", a spus Zoe Kravitz. ”Am văzut dedicarea ta incredibilă față de arta ta - dar, mai ales, am văzut prin tricourile tale”, a mai spus Zoe, referitor la faptul că acesta este considerat un ”fashion icon” în lumea artistică.

”Dumnezeu l-a binecuvântat cu un talent incredibil, dar mai ales cu o inimă incredibilă”, a spus Denzel Washington.

”Aceasta nu este steaua mea. Aceasta este steaua noastră. Vă mulțumesc tuturor pentru asta și lăsați dragostea să domnească”, a spus Lenny Kravitz după sesiunea fotografică și de autografe oferită fanilor prezenți la eveniment.

Kravitz a avut multe hituri de-a lungul carierei sale, dar este poate cel mai bine cunoscut pentru "It Ain't Over 'til It's Over", "Always on the Run", "Are You Gonna Go My Way" și "Fly Away".

A apărut, de asemenea, în filmele "Hunger Games".

