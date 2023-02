”Am făcut din biomasă, din deșeu, l-am făcut combustibil, deja este lege astăzi, 248 care consfințește că biomasa este combustibil. În 2007 - 2008, a fost eliminată din categoria de combustibili regenerabili și energie verde de către Guvernul de atunci. Autorul era fostul ministru Videanu. Uite că până astăzi nu a putut nimeni să o aducă înapoi la combustibil” a spus inventatorul român Iuliean Horneț, în interviul acordat lui Răzvan Dumitrescu, la DCNewsTV.

”Noi am trecut prin toate fazele și prin plen și prin promulgare la președinte și pe 20 iulie a fost certificat acest combustibil prin legea 248, dar băieții deștepți cu două zile înainte lansează o altă OUG cu același subiect, OUG 112, pe care, din nou, ne-am luat după ea, am amendat-o în Senat, am trecut-o de Senat și acum se află la Camera Deputaților”, spunea inventatorul în octombrie 2022: ”Trebuie să o ducem până la capăt să poată fi finanțată”. ”Biomasa rămăsese combustibil în OUG 112, dar nu se finanța” adăugat Horneț, spunând că acest lucru a fost făcut cu intenție, numindu-l chiar ”acte de trădare”.

Acum, din nou, se vorbește despre Legea biomasei și legea cu privire la energiile regenerabile care pot fi produse pe Marea Neagră, offshore wind-ul. Legile s-ar afla în lucru la Senat, din spusele lui Radu Oprea, liderul Grupului Parlamentar PSD şi membru în Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale din Senat.



"Lucrăm în Senat la legea biomasei, pentru că este o altă sursă de energie regenerabilă care nu este folosită la capacitatea pe care o poate dezvolta în România. De asemenea, lucrăm şi la legea referitoare la energiile regenerabile care pot fi produse pe Marea Neagră, offshore wind-ul. Sunt proiecte unde încercăm să venim cu cea mai bună legislaţie, astfel încât companiile să se poată dezvolta, cele care sunt în acest domeniu. Pe de altă parte, avem nevoie de energiile regenerabile care să ajungă foarte aproape de capacitatea de producţie", a menţionat Radu Oprea.

Biomasa este ceea ce rămâne în urma agriculturii, pe câmp, dar și după toaletarea pădurilor, chiar și deșeurile menajere: ”Tot ce arde este biomasă” spune inventatorul Horneț. Doar din biomasă, România ar putea produce peste 300 de milioane de megawați mai spunea acesta, din biomasa existentă în fiecare an în România.

