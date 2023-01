Cazierul judiciar va putea fi eliberat online. Klaus Iohannis a promulgat legea

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a promulgat, marţi, 3 decembrie, Legea pentru completarea art. 28 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar. Astfel, cazierul judiciar va putea fi eliberat de acum înainte și online.



Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.28 din Legea nr.290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu două noi alineate, alin.(31) şi (32). Noutatea reglementării vizează creşterea operativităţii în obţinerea certificatului de cazier judiciar, în sensul simplificării acestei proceduri, propunându-se ca şi eliberarea actului, nu doar depunerea cererii de eliberare, să fie făcută în formă electronică.

Reamintim că anterior ministrul Digitalizării, Sebastian Burduja, a explicat paşii care se fac pentru digitalizarea României. Acesta a dat ca exemplu proiectele de la MAI.

Adio 2,5 milioane de drumuri pentru cazierul judiciar!

"Deşi noi suntem Ministerul Digitalizării, marile proiecte de digitalizare sunt la ministerele de linie. Ministerul de Interne se ocupă de digitalizarea evenimentelor de viaţă, cum spun ei. Naşteri, înmatriculări auto, căsătorii, divorţ. Toate aceste lucruri ar trebui să fie online până la finalul anului viitor, este calendarul asumat la nivel european. Am convingerea că lucrurile sunt în calendarul stabilit", a declarat ministrul Sebastian Burduja la DC NEWS.

Întrebat dacă poliţiştii se vor ocupa de digitalizare sau dacă asta se va întâmpla în colaborare cu Ministerul Digitalizării, liberalul a spus că "au echipe interne care se ocupă de zona IT. Noi ne-am oferit pe un proiect punctual, digitalizarea cazierului judiciar. Mi-am făcut un scop personal din a elimina cele 2,5 milioane de drumuri la secţiile de Poliţie Locală. Nu ştiu dacă v-aţi scos recent un cazier judiciar, că ne trebuie la orice. Am spus categoric că nu are sens să mergi cu buletinul, să completezi o cerere, să îţi pună CNP-ul un funcţionar în calculator, şi să îţi tipărească pe loc cazierul. Va fi online, dar nu depinde strict de ministerul nostru".

La mijlocul lunii decembrie, Burduja a format că degeaba ai servicii publice electronice dacă nu ai cetăţeni care ştiu să le folosească sau dacă n-ai funcţionari publici care ştiu să vină în întâmpinarea cetăţenilor prin aceste servicii.

"Este o realitate cunoscută pentru noi toţi, locul 27 din perspectiva competenţelor digitale şi de la conştientizarea faptului că degeaba ai servicii publice electronice atâtea câte sunt ele, mai multe sau mai puţine, dacă nu ai cetăţeni care ştiu să le folosească şi dacă n-ai funcţionari publici care ştiu să vină în întâmpinarea cetăţenilor prin aceste servicii electronice digitale. Cred că 28% dintre români au competenţe digitale de bază, deci plecăm de la un nivel relativ redus", a spus atunci Burduja.

VEZI ȘI: Burduja: Degeaba ai servicii publice electronice dacă nu ai cetăţeni care ştiu să le folosească

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News