Legătura neașteptată dintre plictiseală și sadism. Ce au descoperit cercetătorii

În lucrarea publicată în Journal of Personality and Social Psychology: Interpersonal Relations and Group Processes, grupul descrie revizuirea a nouă studii unice pe care le-a analizat, care implicau studiul comportamentului sadic al oamenilor în diferite situații. Cercetările anterioare au arătat că un număr mare de oameni se angajează în comportamente sadice, de la insultarea altora la batjocură, hărțuire sau abuz fizic. În acest nou studiu, cercetătorii au analizat rolul pe care plictiseala îl are în comportamentul sadic. Pentru a afla mai multe despre un astfel de comportament, cercetătorii au analizat nouă studii unice care au fost efectuate pentru a afla mai multe despre comportamentul sadic. Primul a implicat cercetători care trimiteau evaluări ale personalității unui număr mare de oameni și s-a întâmplat ca acestea să includă câteva întrebări despre plictiseală.

O privire mai atentă a arătat că oamenii au recunoscut că i-au rănit intenționat pe alții mai des atunci când se plictiseau. Pentru a doua analiză, cercetătorii au folosit un studiu care a implicat oameni din armată care îi răneau intenționat pe colegii lor și au descoperit încă o dată că plictiseala părea să joace un rol. Al treilea studiu a implicat analizarea comportamentului de trolling online al oamenilor și a arătat că oamenii au răspuns că fac acest lucru mai des când se plictisesc. În cel de-al patrulea studiu, cercetătorii și-a îndreptat atenția înspre adulții care abuzau de copii, fie verbal, fie fizic, și au descoperit încă o dată că plictiseala este un factor, notează Medical Xpress. Observând că primele patru studii s-au bazat toate pe scenarii de auto-raportare, cercetătorii s-au uitat la alte studii care au implicat efectuarea de experimente și studierea rezultatelor.

O legătură între plictiseală și comportamentul sadic

În primul, voluntarii au fost rugați să vizioneze niște videoclipuri, dintre care unele erau mai plictisitoare decât altele. În timp ce priveau, voluntarilor li s-a permis să pună niște viermi într-o râșniță de cafea ca o modalitate de a-și atenua plictiseala. Voluntarii au fost păcăliți, niciun vierme nu a fost efectiv rănit. Cercetătorii au descoperit că cea mai mare parte din măcinarea viermilor a fost făcută de cei care urmăreau videoclipurile mai plictisitoare. În alte două experimente, voluntarilor online li s-a permis să decidă dacă să ofere mai mulți bani unui alt participant sau să reducă din suma lor. În ambele studii, cei care se simțeau mai plictisiți au fost mai susceptibili de a reduce sumele celorlalți. Astfel, cercetătorii concluzionează că plictiseala pare să joace un rol în comportamentul sadic și că pare a fi legată de încercările de a atenua sentimentele negative asociate cu plictiseala, notează descoperă.ro

