Lazăr (FNA), scrisoare trimisă lui Bode: Nu necesită răspuns, ştiind că nimeni nu îşi va asuma

Iată scrisoarea pe care Gigel Lazăr i-a transmis-o lui Lucian Bode:

"Atunci cand te adresezi Ministerul Afacerilor Interne, Romania, ministru dl. Lucian Bode si soliciti sa nu raspunda la cele invederate.

Stimate domnule ministru al afacerilor interne - Lucian BODEIn urma analizei facute pe textul Strategiei Nationale Antidrog si Planului de Actiune 2021-2025 si textul Strategiei Nationale Antidrog 2013-2020 si Planurile de Actiune 2013-2016, 2018-2020, constatam doar 2 modificari esentiale printre care si consolidarea rolului societatii civile in materie de prevenire si asistenta. In rest, este doar un copy-paste al Strategiei 2013-2020. Acest aspect nu este criticabil, pentru ca esenta Strategiei sta in diversitatea de programe si proiecte, abordare, concept etc. Dar nu putem sa nu va intrebam urmatoarele; draft-ul Strategiei UE a fost emis de Comisia Europeana in consultare cu Forumul Societatii Antidrog din CE in luna iulie 2020 si trimis statelor membre. Strategia Europeana ce a implicat avize, dezbateri reale si votul in Consiliu, s-a finalizat in decembrie 2020. Romania reuseste un copy paste de 90% din precedenta Strategie si Plan de Actiune si nu reuseste la 1 an si 1 luna de la comunicarea CE privind Strategie UE, sa adopte Strategia Nationala si Planul de Actiune 2021-2025 toate acestea in detrimentul intregului sistem antidrog si ceea ce este si mai ingrijorator este ca nu se va reusi adoptarea PN si PIN mai devreme de decembrie 2021, ceea ce compromite Strategia si Planul de Actiune si pentru anul 2022.

Va reamintim ca asa cum este sistemul national antidrog, Agentia Nationala Antidrog este coordonatorul national ce este lipsit total de legislatie si este obligata sa se comporte ca un ONG de prin anii 2000 cu balonase si flyere prin parculete si sa isi asocieze imaginea pe la diferite evenimente. Cu cat privim mai mult acest rol nefiresc al ofiterilor si subofiterilor din sistemul de prevenire, ne jenam noi ca societate civila.

Agentia trebuie sa fie coordonator de politici nationale si nu ONG. Nu exista asa ceva in nici-o tara afiliata Grupului Pompidou - Consiliul Europei. Faptul ca toate solicitarile noastre (septembrie 2020 - august 2021) nu au primit raspunsuri ce sa lamureasca situatia, ca au fost incalcate proceduri de tehnica legislativa, ne-a determinat sa ne adresam presedintelui CE si comisarului pentru afaceri interne si v-am pus la dispozitie raspunsul ce ar trebui interpretat in cheia diplomatica, interpretare ce arata multe...!!! Dar la fel de bine puteti sa-l ignorati. Pentru accederea Romaniei in Spatiul Schengen, orice stat trebuie sa respecte Capitolul 24 JAI ce este mult mai complex decat 'afirmatia autoritatilor romane ce declara ca indeplinesc toate criteriile tehnice'. Monitorizarea statelor membre de catre CE privind aspectele statului de drept, indica in dreptul Romaniei lipsa de predictibilitate a legislatiei. Vom inainta Raportul nostru pentru anul 2021 in luna februarie 2022 catre EU Transparency Register unde suntem inregistrati sub nr 610933742292-54, in care vom semnala lipsa de predicitibilitate si sustenabilitate in materie de legislatie antidrog, in contextul in care anul 2021 este total compromis sub aspectul adoptarii intregii legislatii in materie si aplicarea Strategiei si Planului de Actiune. 2021 va fi compromis si sub aspectul aplicarii de catre ministerele si autoritatile publice centrale si locale responsabile cu aplicarea SNA si PNA si se va extinde pana cel mai devreme august 2022.

Prezentul e-mail este doar o informare si NU necesita raspuns, stiind ca nimeni din comanda ministerului nu isi va asuma sa raspunda si se va indrepta prezentul e-mail catre Agentie. Ca societate civila 'apreciem' modul cum ministerul a selectat directorii interimari ai Agentiei in perioada ianuarie 2020 - august 2021, precum si perioada de 18 luni de interimat la comanda Agentie dar si lipsa echipei complete de director si director adjunct in ultimele 8 luni.Asa cum am spus la momentul cand Federatia si CIADO au sugerat formule pentru comanda ANA, fara sa faca o imixtiune in deciza ministerului isi doreau o comanda asigurata de o echipa cu vasta expertiza in domeniu mai ales ca vorbeam de anul elaborarii documentelor strategice pentru perioada 2021-2025. Doar dumneavostra puteti aprecia daca ati reusit sa faceti acest lucru. Noi ca societate civila vedem doar rezultatul deciziilor ministerului. Apreciem implicarea si disponibilitatea la dialog a actualului directorul interimar dl. Negoi NITA, dar asteptam si rezultate palpabile, concrete."