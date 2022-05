Laurențiu Reghecampf, din nou tată: S-a născut Liam, frățiorul vostru. Vă iubește tata!

În dimineața zilei de joi, a venit pe lume cel de-al treilea băiat al lui Laurențiu Reghecampf. Așa cum a dat de înțeles prin postările sale, cuplul a ales un nume care începe cu litera „L” pentru bebeluș. Liam este numele ales.

Antrenorul a publicat o poză cu ceilalți doi băieți ai săi și a transmis că aceștia au devenit oficial frați mai mari.

„Astăzi dimineață s-a născut Liam, frățiorul vostru. Vă iubește tata!”, a scris Laurențiu Reghecampf, pe Instagram.

La scurt timp după această postare, Laurențiu Reghecampf a publicat o poză și cu băiețelul nou-născut, antrenorul ținându-l în brațe.

View this post on Instagram A post shared by Reghecampf Laurentiu (@r.laurentiu)

„Să facă cât mai mulți. Să-l întreacă pe Cristi Borcea!”

Anamaria Prodan, mesaj pentru Laurențiu Reghecampf după ce a devenit tată din nou

„Îl felicit pe Reghe pentru copil. Ii doresc sa fie sănătos, sa fie bine. Și lui sa aibă putere, sa mai facă copii, cât mai mulți, atâtia câți își va dori el. Sa îl întreacă pe Cristi Borcea chiar, sa aibă mai mulți”, a declarat Anamaria Prodan pentru Fanatik.ro.

Într-un podcast, Laurențiu Reghecampf a vorbit pentru prima oară despre relația cu Corina Caciuc și a dezvăluit cum s-au cunoscut. „Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere, dar nu am cunoscut-o direct, doar am văzut-o. După am încercat să iau legătura cu ea și să o cunosc cu adevărat. Am cunoscut-o pe Corina în urmă cu aproximativ doi ani. Nu cred că este important și nu cred că interesează pe nimeni cum ai cunoscut pe cineva. Important este ce simți pentru persoana respectivă și ce se va întâmpla de acum încolo sau care este legătura. Sunt foarte fericit, o iubesc, o să avem un băiat împreună. Simt că lucrurile pentru mine au luat o întorsătură foarte pozitivă. Mi-aș fi dorit ca și Anamaria să aibă parte de același lucru”, declarase Laurențiu Reghecampf în podcastul „Acasă la Măruță”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News