"Sprijinim referendumul pentru primăria Sectorului 1. Am filmat un şobolan cât o pisică acum patru zile. Mă bucur extraordinar de mult că eram singură pe stradă şi nu m-a auzit nimeni cum am început să ţip când l-am văzut cum se îndreaptă către mine. Îmi este îngrozitor de frică de şobolani, transmit nişte boli foarte urâte. E sub orice critică, să mergi pe stradă şi să te loveşti de ei şi de gunoaie...

Peste gunoaie parcă mai treci, chiar dacă sunt un focar de infecţie, dar să vezi şobolani pe stradă, să îţi fie frică să ieşi cu copiii pe stradă ca să nu fie muşcaţi de şobolani, mie mi se pare nu o reală problemă, ci tragic", a declarat Laura Vicol la DC NEWS TV.

Aceasta arată cu degetul şi către Primăria Generală şi spune că o colegă de-a sa s-a lovit grav din cauza gropilor din parcuri.

"Am fost în parcul Herăstrău, care ţine de Primăria Generală, am venit rupţi de ţânţari, şi eu şi copii. Nu i-am lăsat să meargă prin iarbă, măcar atât lucru am făcut. O colegă de-a mea, o prietenă foarte bună, a căzut cu trotineta într-o groapă şi şi-a spart dinţii, faţa, nasul, cu copiii de faţă. Plină de sânge s-a dus acasă. E cumplit ce e acolo. Ferească Dumnezeu. Nu înţeleg. Se fac multe lucruri fără cap", a mai spus deputata.

Leptospiroza, boala de la șobolani care amenință bucureștenii. Dorobăț, semnal de alarmă

"Prezența acestor rozătoare determină o boală foarte gravă care se numește leptospiroză și care poate să ducă la deces, pentru că afectează și ficatul și rinichiul și inima. Poate această mușcătură, la șobolanii agresivi, să ducă la suprainfecții cu flegmoane deosebit de grave, cu zone de necroză și fasceita necrozantă, o infecție gravă care duce la necroza straturilor superficiale de mușchi și piele, deloc ușoare, iar rozătoarele acestea aduc pe lângă ele și purici, în special în acest decor meteorologic umed și cald.

Am putea vorbi și despre un alt tip de epidemie, cateogoric. În special când vorbim despre aglomerările urbane, cum este Bucureștiul, unde te aștepți să fii în siguranță maximă, fiind o capitală europeană. Trebuie luate de urgență măsuri în acest sens să nu populăm spitalele de boli infecțioase cu alte patologii pe care nu le-am întâlnit în generația noastră și de mult au apus", a declarat Carmen Dorobăţ, în direct la Antena 3.