Lansarea de marţi a mega-rachetei pe care NASA o va trimite spre Lună, ameninţată de o furtună

După două tentative eşuate în urmă cu câteva săptămâni din cauza unor probleme tehnice, noua tentativă de marţi privind lansarea rachetei SLS (Space Launch System) în cadrul misiunii Artemis 1 este de acum ameninţată de o furtună pe cale să se formeze în Marea Caraibilor.



"Depresiunea tropicală Nr. 9" nu are încă un nume oficial şi se află pentru moment la sud de Republica Dominicană. Însă ea ar urma să se transforme în zilele următoare în uragan şi să urce prin Golful Mexic până în Florida, unde se află Centrul Spaţial Kennedy, de la care va fi lansată această rachetă.



"Planul A este să rămânem concentraţi şi să realizăm lansarea pe 27 septembrie", a declarat vineri Mike Bolger, un oficial de la Centrul Spaţial Kennedy.



"Dar dacă trebuie să trecem la Planul B, avem nevoie de câteva zile pentru a pivota configuraţia noastră actuală (...) şi să ducem racheta sub protecţia hangarului său de asamblare", a adăugat el.



Specialiştii de la NASA urmăresc cu atenţie în aceste zile toate buletinele meteo.



"Vom lua probabil o decizie cel mai târziu sâmbătă dimineaţă sau la începutul după-amiezii", a adăugat Mike Bolger.



Racheta SLS, vopsită în alb şi portocaliu, poate să reziste pe rampa ei de lansare la vânturi ce ating viteze de cel mult 137 de km/h.



Dacă va trebui să fie adăpostită într-un hangar, fereastra actuală de lansare, care durează până pe 4 octombrie, va fi ratată. Următoarea fereastră de lansare este prevăzută pentru perioada 17-31 octombrie, cu o posibilitate aproape zilnică de lansare, exceptând zilele de 24, 25, 26 şi 28 octombrie.



O altă întârziere ar fi o grea lovitură pentru NASA, care a fost nevoită recent să surmonteze alte două probleme tehnice.



La începutul lunii septembrie, lansarea rachetei SLS a fost anulată în ultimul moment din cauza unei scurgeri de hidrogen lichid în timpul operaţiunii de umplere a rezervoarelor sale cu acest tip de carburant. De atunci, o garnitură defectă a fost înlocuită, iar NASA a reuşit în această săptămână un test la sol ce viza verificarea reparaţiilor efectuate.



Mai mult, Forţa Spaţială Americană, însărcinată cu siguranţa publică, a acceptat să extindă durata de certificare a bateriilor incluse în sistemul rachetei privind autodistrugerea de urgenţă. Acea derogare trebuia să fie în mod obligatoriu acordată pentru ca racheta SLS să poată să decoleze marţi - sau la data de rezervă, 2 octombrie.



Marţi, fereastra de lansare se va deschide la ora locală 11:37 şi va rămâne deschisă timp de 70 de minute. Dacă SLS va fi lansată marţi, misiunea Artemis 1 va dura 39 de zile până la amerizarea capsulei Orion în Oceanul Pacific pe 5 noiembrie.



Misiunea Artemis 1, care nu va transporta astronauţi în spaţiu, are scopul de a verifica dacă Orion, capsula plasată în vârful rachetei, este suficient de sigură pentru a transporta în viitor echipaje umane pe Lună, notează Agerpres.

