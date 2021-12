Județul în care stratul de zăpadă este de peste jumătate de metru - FOTO în articol

În ultimele zile a nins în mai multe zone din țară, iar în Județul Bihor s-a format un strat de zăpadă de jumătate de metru şi chiar mai mult la munte. Astfel, salvamontiştii le recomandă turiştilor să ţină cont de avertizările privind vremea rea. Aceștia avertizează că din cauza vizibilităţii scăzute, orientarea poate fi dificilă, iar marcajele turistice pot fi acoperite de zăpadă.

"Informaţii şi recomandări din partea Serviciului Judeţean Salvamont Salvaspeo Bihor al Consiliului Judeţean Bihor. Stratul de zăpadă căzut în ultima perioadă în zona montană a județului Bihor la altitudini mai joase de 1300m, in zonele Vârtop, Padiş, Stana de Vale, este de cca 20 cm grosime, la altitudine mai mare de 1300 de metrii avem un strat de zăpadă de cca 40-50 de cm.

În zonele unde vântul a viscolit zăpada (de regulă la limitele dintre pădure și golul alpin) și pe jgheaburi, grosimea stratului de zăpadă poate ajunge până la 70-80 de cm pe alocuri formând şi cornişe. Ținând cont de evoluția vremii în următoarele zile, facem următoarele recomandări turiștilor: să țină cont de atenționările de vreme rea și să nu se hazardeze pe traseele montane care urmăresc crestele montane, pentru că, din cauza vizibilității scăzute orientarea poate fi dificilă, iar marcajele turistice pot fi acoperite de zăpadă. să fie echipaţi corespunzător traseelor abordate pe timp de iarnă în vederea prevenirii problemelor specifice generate de temperaturile scăzute (hipotermie, degerături etc).

Recomandări pentru turiști

- Să ţină cont de faptul că zilele sunt mai scurte şi să aibă asupra lor sursă de lumină (lanternă frontală).

- Să ia în considerare că timpii de parcurgere a unui traseu în condiții de iarnă se pot dubla față de timpii afișați pe tablele indicatoare. pentru turiștii care nu au încă suficientă experiență în drumeții pe trasee montane, le recomandăm să urce pe traseele ușoare.

- Pentru cei care se aventurează in afara staţiunilor turistice, le recomandăm să aleagă trasee pe măsura pregătirii, utilizând echipament corespunzător, să se informeze, în prealabil, in privinţa traseelor si condiţiile de parcurgere in regim de iarnă a acestora. Pentru zona montană a judeţului Bihor aveţi posibilitatea sa vă informaţi în privinţa traseelor şi puteţi să descărcaţi trackurile traseelor turistice de pe siteul www.salvamontbihor.ro secţiunea trasee turistice.

- Să se asigure că telefoanele mobile sunt încărcate şi au baterii de rezervă.

Traseele unde există pericol de alunecare

Nu sunt recomandate în Munții Bihor, traseele tehnice cu dificultate ridicată, echipate cu cabluri şi lanţuri pentru a da posibilitatea asigurării porţiunilor de traseu expuse, acestea fiind acoperite pe anumite porţiuni de un strat de zăpadă şi gheaţă, existând pericol de alunecare:

- punct albastru, Circuitul Cetăţile Ponorului

- punct roșu, Circuitul Cetăţile Rădesei

- punct galben, Circuitul Galbenei- triunghi albastru, între Cascada Bohodei – Şaua Bohodei

Cei care aleg să abordeze trasee din zonele de creastă, cu schiuri, snowbord sau rachete de zăpadă, sunt sfătuiţi să nu abordeze singuri aceste trasee si să folosească echipamente corespunzătoare traseului ales şi să acorde atenţie sporită reglării echipamentului. Totodată trebuie să se ţină cont că sub stratul de zăpadă nu foarte gros pot fi ascunse crengi şi stânci ce pot deveni sursă de accidentare.

Pentru accesul auto în zona montană este recomandat ca autovehiculele să fie echipate cu anvelope de iarnă și lanțuri antiderapante. Telefoane şi aplicaţii utile:112 - Apel unic de urgență sau 0salvamont (0725 826668 ) - Dispecerat Național Salvamont.", transmite Salvamont Bihor pe pagina oficială de Facebook.