Judecătoarea Mădălina Afrăsinei are un mesaj pentru persoanele care critică veniturile magistraților.

Judecătoarea Mădălina Afrăsinei a spus că atunci când auzim critici la adresa veniturilor magistraților, vorbim despre „o manipulare ca la carte”.

„Sunt unele persoane care se iau de pensiile și de indemnizațiile noastre. Domnilor și doamnelor, este o manipulare ca la carte! Presupunând că am fi plătiți cu minim pe economie, credeți că ceilalți ar duce-o mai bine? Credeți că se vor lua bani de la noi și se vor împrăștia la ceilalți?”, a zis judecătoarea Mădălina Afrăsinei.

„Ni se spune că plimbăm hârtii. Nu, nu plimbăm hârtii! Fiecare profesie are importanța ei într-un stat. Nu pot să spun că eu sunt mai importantă decât un medic sau un profesor. Eu am ajuns aici datorită unor profesori care au crezut în mine, care m-au sprijinit și m-au încurajat să merg pe drumul acesta. De asemenea, astăzi sunt aici pentru că au fost niște medici care m-au salvat de la moarte. Deci nu pot să vin și să zic că sunt buricul universului și în jurul meu trebuie să gravitați. Fiecare are locul său în societate. Este loc pentru toți, dar nu încăierând profesiile”, a mai zis judecătoarea în cadrul emisiunii „Culisele justiției” cu Laura Duță de la DC News și DC News TV.

„Nu luând de la noi o vor duce alții mai bine. Nu din cauza noastră - a judecătorilor sau procurorilor - lumea este săracă. Lumea este săracă pentru că oamenii care ar fi trebuit să se preocupe de soarta acestei nații fac orice altceva decât să facă lucrurile pentru care sunt plătiți. Este frustrant. Și îi felicit pe colegii care au decis să iasă la pensie”, a mai zis Mădălina Afrăsinei.

Există pericolul ca sistemul de justiție să fie blocat? Câte ore stă un judecător la lucru? De ce durează procesele atât de mult timp? Câte sute de dosare sunt repartizate unui singur om?



Toate aceste întrebări și nu numai și-au găsit răspunsul în interviul de la DC News TV și DC News, unde invitata Laurei Duță a fost judecătoarea Mădălina Afrăsinei.





Ne găsiți și pe rețelele de socializare:



Facebook: https://www.facebook.com/dcnews.ro/



Facebook: https://www.facebook.com/dcnewstv/



Instagram: https://www.instagram.com/rodcnews/



Site: https://ww.dcnews.ro/



TikTok: https://www.tiktok.com/@rodcnews/

VEZI ȘI: Judecătoarea Mădălina Afrăsinei critică ”politica marilor lideri”: Termenele în dosare, peste patru-cinci ani! ”Facem justiție la hectar” - https://www.dcnews.ro/judecatoarea-madalina-afrasinei-critica-politica-marilor-lideri-termenele-in-dosare-peste-patru-cinci-ani-facem-justitie-la-hectar_918685.html

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News