Jorge, despre relația cu fiica lui, Karina, după divorțul de Alina Laufer: Acela a fost un moment care ne-a apropiat și mai tare

"Relația cu Karina a fost incredibil de frumoasă de la început, de când s-a născut. Momentul în care ea a plecat în SUA în mod normal ai spune că te-ar distanța, însă acela a fost un moment care ne-a apropiat și mai tare, pentru că distanța era atât de mare. Însă a fost meritul Karinei că a ținut să vorbim pe video în fiecare zi și petreceam 5-10 minute în care îmi povestea ce a mai făcut, cum e la școală, cu cine s-a împrietenit. 10 minute zilnic pe telefon cu ea au făcut diferența pentru relația noastră.

Iar în momentul în care ea s-a întors în țară am simțit că parcă nu am pierdut nimic, din contră, ne-am apropiat și mai mult. Și cred că a contat mult și pentru ea, fiindcă a putut să se descarce, avea cui să povestească, iar eu o ascultam și încercam să o sfătuiesc cum să se poziționeze față de colegii noi, ca să se poată integra. Iar momentele când mergeam în vacanță să o vizitez erau wow, pentru că era bucurie sinceră.

Acum suntem în București amândoi și păstrăm tradiția de a ne auzi și a ne vedea pe video zilnic, pentru că, deși suntem la 30 de minute de mers unul de altul, încă se păstrează acel program stabilit la divorț. Însă sper că, pe viitor, lucrurile se vor schimba", a povestit Jorge pentru viva.ro.

"Viața mea a fost ca un carusel. În ultimii ani am început să mă echilibrez și să îmi accept viața așa, cu experiențele avute care m-au făcut să evoluez. Cred că nimic nu este întâmplător, așa am fost menit să am aceste experiențe, ca să devin omul de azi. Ascult sfaturi, însă le iau în calcul doar pe cele care mi se potrivesc, cred informațiile doar după ce le verific și nu mai accept niciun reproș până nu verific clar dacă are dreptate sau nu.

Sunt foarte concentrat să fac ceea ce îmi place și ceea ce iubesc. Sunt atent la familia mea, să ne dezvoltăm, să îmi ajut copiii să își atingă potențialul maxim. Cred că noi toți venim cu un bagaj emoțional în această viață și trebuie să îl consumăm", a spus Joge pentru viva.ro.

"E important să îți depășești anumite limitări"

"Fac terapie de câțiva ani, atât ședințe la psiholog, cât și hipnoterapie, în ideea de a trece peste diverse traume, dar și pentru a-mi înțelege mai bine gândurile și emoțiile. Atât eu, cât și Ramona, iar mai nou și Ilinca, facem ședințe de hipnoterapie, e important să îți depășești anumite probleme, limitări și recomand tuturor celor care trec printr-un impas să facă asta", a mai spus artistul.

