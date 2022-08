Jorge recunoaște: Soția mea și acum câștigă mai bine decât mine. La un moment dat, aveam frustrări

"Relația cu soția mea a început timid, pentru că noi lucram împreună la teatru, unde eu jucam în „Romeo și Julieta”, iar ea venea la teatru cu Ilinca, fata noastră, care juca rolul Juliei în piesa pentru copii. Ilinca venea la toate repetițiile mele, iar Ramona o însoțea. Apoi, eu aveam un business cu flori, iar Ramona voia să facă daruri unor parteneri, și așa au început discuțiile, iar apoi am deschis o afacere împreună. Ulterior, eu am divorțat, iar relația mea cu Ramona a luat-o într-o altă direcție, cea în care suntem astăzi. Am avut multe suișuri și coborâșuri în relația asta, a fost foarte complicată la început, însă așa a fost să fie, așa trebuiau să se întâmple lucrurile", a povestit artistul pentru viva.ro.

"Câștigă mai bine decât mine. Aveam frustrări legate de subiect"

"Soția mea, de când am cunoscut-o, era și este de succes, este o femeie prosperă, cu mentalitate focusată, este foarte determinată să își dezvolte business-ul, am învățat foarte multe lucruri de la ea. Însă am învățat și împreună, am crescut și dezvoltat împreună diverse afaceri. Ambiția mea a fost să mă autodepășesc pe mine, nu pe altcineva, iar Ramona și acum câștigă mai bine decât mine, însă asta nu înseamnă că eu nu câștig bine din cariera mea. Privind în urmă, la un moment dat, aveam frustrări legate de subiect, însă, focusându-mă să mă autodepășesc și să îmi canalizez energia și munca, lucrurile au fost depășite. Suntem norocoși, iar eu sunt recunoscător că am lângă mine o soție de la care să învăț și viceversa; ne motivăm unul pe altul să creștem în carierele noastre", a mai spus Jorge.

"Relația este din ce în ce mai bună, ne-am sincronizat incredibil, ne înțelegem reciproc din priviri. Anul acesta e foarte important pentru noi, deoarece schimbăm prefixul, Ilinca a împlinit 20 de ani, eu fac 40, iar Ramona, în toamnă, 50 de ani – vrem să sărbătorim cu timp mai mult petrecut împreună, să mergem în vacanțe. Ca în orice cuplu, au mai fost hopuri. Fiecare relație are nevoie de experiențe ca să evolueze, iar noi am avut diferite momente mai dificile pe care am învățat să le depășim împreună, pentru că doar așa putem crește, iar noi suntem recunoscători pentru tot ce s-a întâmplat. Noroc că am avut curajul să le depășim", a declarat Jorge.

Cum a continuat relația dintre Jorge și soția sa, după ce a fost prins că o înșela

"Infidelitatea este un subiect tabu, sensibil, pentru că lumea te judecă atunci când vorbești despre asta, însă să nu uităm că nimeni nu e perfect. În plus, nu este un lucru de laudă că noi am reușit să trecem peste și alții nu, ci are legătură cu puterea de înțelegere a celuilalt și discuțiile pe care le-am avut, felul în care ne-am raportat unul la celălalt în urma discuțiilor și cum am evoluat ca și cuplu", spunea, recent, artistul.

"Momentele dificile au întărit și mai mult relația"

"Infidelitatea nu are legătură cu iubirea, ci cu ego-ul, încrederea, cu felul în care tu te percepi și te raportezi la ceilalți. Sunt fericit că împreună am reușit să mergem mai departe, iar momentele dificile au întărit și mai mult relația și m-au ajutat să înțeleg ce înseamnă să fii un bărbat și un soț adevărat. Ramona nu e genul care să reproșeze, ci doar are nevoie de o pauză, de un timp cu ea, ca să revină la sentimente mai bune", mai spune acesta.

