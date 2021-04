Cântăreaţa şi actriţa Cătălina Grama - Jojo s-a vaccinat anti Covid-19.

"M-am vaccinat azi cu Pfizer. Sunt foarte încântată că am luat decizia asta. Având în vedere că am trecut în ianuarie printr-o perioadă grea când am luat virusul, cred că asta este cea mai potrivită cale de a mă proteja.

Voi v-ați vaccinat? Dacă da, cu ce? Și ce ați simțit după, ca să știu la ce să mă aștept!", transmite Jojo - Cătălina Grama, printr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.