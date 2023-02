Joe Biden, președintele Statelor Unite ale Americii, a efectuat o vizită surpriză la Kiev, în Ucraina.

Vizita a fost neanunțată și vine în contextul în care Joe Biden va participa, mâine și poimâine, la Varșovia, la un Summit București Nouă (B9).

A man very similar to Joe #Biden was spotted near the St. Michael's Cathedral in #Kyiv. pic.twitter.com/wqFUkZoK0S