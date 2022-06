Jocul lui Viktor Orban, demascat de Bogdan Chirieac. Ce urmărește prin blocarea embargoului. "Agent oficial al lui Vladimir Putin în sânul Uniunii Europene"

Ungaria blochează embargoul petrolier prin refuzul de a-l sancționa pe patriarhul Kirill, aliatul lui Putin (Vezi știrea AICI). Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre jocul premierului ungar în cadrul emisiunii "Raport de zi", moderată de Alexandra Păcuraru la Realitatea Plus.

"Ungaria are prețuri mai mici și își vinde benzina doar la mașinile înmatriculate în țară fiindcă ei plătesc 150 de dolari mia de metri cubi de gaz, în timp ce noi plătim 850-1.000 de dolari pe mia de metri cubi de caz. De ce? Fiindcă el și-a făcut un acord cu Gazprom pe termen lung, după cum știți. E interesant de văzut ce joc speră să facă Viktor Orban. În mod evident, el este o fisură în flancul estic al NATO împotriva dictatorului de la Kremlin. El are o politică de apropiere față de Vladimir Putin, de agent oficial al lui Vladimir Putin în sânul Uniunii Europene și probabil că urmărește ceva.

Care este jocul lui Orban? Chirieac: Vis nebunesc, cum l-a avut și Putin

Acum, că e vorba doar despre avantajele economice pentru țara sa sau poate că urmărește visul ăsta nebunesc cum l-a avut și Putin cu reîntregirea URSS, să știți că tot ce înseamnă diplomație ungară acum se referă la Ungaria Mare. Deci tot ce înseamnă diplomație de la Budapesta se referă la Ungaria Mare. Ori speră că, eu știu, mergând pe linia lui Putin ar reuși și el ceva, deși să știți că este foarte greu de crezut.

Singura problemă e că în România nu are cine să atragă atenția asupra acestui fapt neavând diplomație, politică externă efectiv, iar Uniunea Europeană la rândul său este foarte ocupată, deci nu are timp de prostiile lui Viktor Orban și atunci lumea se gândește: "Domnule, e doar interesul economic, mielul blând suge de la două oi, și de la UE și de la Putin sau urmărește chiar mai mult, crearea unui conflict inter-etnic în inima Europei și flancul estic?".", a declarat Bogdan Chirieac.

Ar trebui celelalte țări să îi urmeze exemplul?

"Ungaria refuză să aplice totuși chiar și primele sancțiuni, ba chiar cere bani de la comunitatea europeană pentru a-și face infrastructura necesară renunțării la gazul și petrolul rusesc. Credeți că este o politică demnă de urmat și de celelalte țări europene afectate de aceste sancțiuni impuse Rusiei sau de condamnat și izolat?", l-a întrebat Ana Maria Păcuraru.

"În momente atât de dificile, cum sunt acestea prin care trecem, un stat, o țară, un popor trebuie să facă ceea ce este corect și ceea ce este just pentru interesul național, dar și pentru interesul european, care e conturat, să spunem, bine. Dar care e interesul european, că Germania și Ungaria nu au aceleași interese. Pe undeva se contopesc, prin democrație, stat de drept, justiție funcțională, sistem medical și de educație funcțional, astea sunt valorile.

Chirieac: Orban vrea să ne facă de râs și bine ne-ar face

Nu, nu e în regulă ce se întâmplă, sub nicio formă și eu cred că pe termen mediu Viktor Orban nu va câștiga. Cu toată dragostea, el și-a făcut o super infrastructură. El a fost ales pe bune, nu pe o manevră a serviciilor secrete. El a fost pe bune ales. Deci a făcut autostrăzi, a făcut construcții, a făcut trenuri de mare viteză, vrea să ne facă de râs și bine ne-ar face, să facă un tren rapid din ăsta Cluj-Budapesta, noi nu am reușit, faceți 11 ore cu trenul până la Cluj. 11 ore cu trenul, despre ce vorbim?

Nu, el vrea să facă până la Cluj tren rapid, cum sunt toate minunățiile astea peste tot în Europa, cu 200 de km merge garnitura de tren. Știți foarte bine, e un avion care zboară la joasă înălțime și îl luați din gară din oră în oră. Ce putem spune în chestiunea asta? El a avut realizări. Cum a luat banii și cum s-a descurcat cu Putin și cu Germania, mai ales cu Germania, cu Partidul Popular European, deci până să înnebunească și Orban de la prea multă putere, căci este de prea multă vreme la putere, el are realizări.", a răspuns Bogdan Chirieac.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.