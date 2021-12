Jocul Assassin's Creed Valhalla continuă cu Dawn of Ragnarok. Nu e singura veste excelentă pentru jucători

În partea numită "Dawn of Ragnarok", Eivor va trebui să intre din nou în pielea lui Odin, zeul nordic al înţelepciunii, şi să lupte pentru salvarea regatului Svartalfheim. De asemenea, va trebui să îl salveze pe Baldr, fiul lui Odin, din temniţa lui Surtr, gigantul de foc. În pielea lui Odin, jucătorii vor putea accesa noi puteri, inclusiv abilitatea de a se transforma într-un şoim, scrie pcgamer.com.

"Unul dintre elementele cheie din Dawn of Ragnarok este să îi facem pe jucători să interacţioneze mai mult cu lumea jocului şi cu locuitorii acesteia, să încurajăm jucătorii să observe şi să exploreze lumea, dar şi să experimenteze provocările pe care le pregătim", a declarat Mikhail Lozanov, directorul de creaţie al Ubisoft. "Puterile pe care Odin le poate lua de la inamicii înfrânţi le va permite jucătorilor să traverseze această lume şi să experimenteze lucruri care nu erau posibile până acum", a mai spus el.

Încrucişare cu "Assassin's Creed Odyssey"

Ubisoft a anunţat că va încrucişa varianta Valhalla cu Assassin's Creed Odyssey. Fiecare joc va fi primi o nouă "poveste", gratuită pentru toţi cei care au jocul original. Cele două poveşti se numesc "Întâlnire sortită" în Valhalla şi "Cei care sunt preţuiţi" în Odyssey.

"Prima întrebare la care vrem să răspundem este despre nemurirea Kassandrei. Apoi, ne putem permite să ne întrebăm ce s-ar întâmpla când cei doi protagonişti se vor întâlni. Şi fără ca unul dintre cei doi să fie mort sau o iluzie. De data asta, ne putem întreba ce s-ar întâmpla între aceste două personaje, Kassandra şi Eivor, care au personalităţi distincte, dar sunt foarte inteligenţi şi orgolioşi", a declarat Clemence Nogrix, director asociat de creaţie al Ubisoft Quebec.

Dawn of Ragnarok va fi disponibil din 10 martie 2022, în timp ce poveştile încrucişate vor fi disponibile din 14 decembrie şi vor fi complet gratuite.

Valhalla, spinoff Vikings

În Vikings: Valhalla, acţiunea va avea loc la mai bine de 100 de ani după evenimentele din serialul original.

"Am ştiut mereu unde am vrut să meargă această serial, în ce direcţie, şi cum se va termina. Am încercat să scriu saga lui Ragnar Lothbrok şi a fiilor săi. După 89 de episoade, asta am simţit că am făcut. Am oprit filmările şi am simţit că am făcut ce mi-am propus", a spus regizorul Michael Hirst, conform ScreenRant. VEZI AICI CONTINUAREA