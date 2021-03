Ce se întâmplă cu Vikings, după finalul sezonului 6. Producătorii, anunţ important

La finalul celui de-al şaselea sezon, un lucru a fost clar pentru cei de la History. Sezonul 7 nu va fi produs niciodată. Cu toate astea, saga vikingilor nu se termină aici, pentru că a fost anunţat deja un spinoff, o poveste secundară desprinsă din aventurile lui Ragnar Lothbrok şi ale fiilor săi.

Spinofful se va numi Vikings: Valhalla, iar acţiunea va avea loc la mai bine de 100 de ani după evenimentele din serialul original.

"Am ştiut mereu unde am vrut să meargă această serial, în ce direcţie, şi cum se va termina. Am încercat să scriu saga lui Ragnar Lothbrok şi a fiilor săi. După 89 de episoade, asta am simţit că am făcut. Am oprit filmările şi am simţit că am făcut ce mi-am propus", a spus regizorul Michael Hirst, conform ScreenRant.



Spinofful a fost anunţat în noiembrie 2019, şi a fost deja cumpărat de cei de la Netflix, care îl vor produce. Compania Netflix nu se află la prima serie despre vikingi, ei mai lucrând la drama istorică Ultimul Regat, care se concentrează pe ridicarea la putere a lui Alfred cel Mare, film care are în componenţă câteva personaje comune cu seria Vikingii.