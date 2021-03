Jennifer Lopez și Alex Rodriguez, surpinși de paparazzi. În ce ipostază au apărut cei doi. FOTO

Jennifer Lopez și Alex Rodriguez au fost surprinși sărutându-se în Republica Dominicană. În imaginile surprinse de paparazzi și publicate de Daily Mail, artista de 51 de ani apare relaxându-se în halat de baie pe un scaun, pe terasă. Logodnicul ei apare și cei doi se sărută pasional.

Cei doi se află în Republica Dominicană pentru că în aceste zile cântăreața filmează noi cadre pentru comedia romantică „Shotgun Wedding”. Jennifer Lopez și Alex Rodriguez au oferit publicității un comunicat conform căruia vor rămâne împreună, în ciuda zvonurilor conform cărora s-au despărțit.

EXCLUSIVE: Jennifer Lopez and Alex Rodriguez put split rumors to bed with a VERY passionate display https://t.co/MeeajJ1egu