Jennifer Lopez, dezvăluiri neașteptate: Am suferit atât de mult, atât de mulți ani - Video

Jennifer Lopez a anunțat lansarea noului său album "This is me now", într-un videoclip postat pe Instagram. Totodată, vedeta a și explicat de ce o lungă perioadă de timp nu a mai lansat niciun album nou.

"Acum 20 de ani m-am îndrăgostit și lucram la un album care se numea "This is me then". Totul era despre a imortaliza momentul în timp. Atunci a fost perioada în care m-am simțit cel mai inspirată", a declarat cântăreața.

"Am suferit atât de mult, atât de mulți ani, iar felul meu de a supraviețui era acela de a munci mai mult și de a ascunde această latură a mea. Dar acum la 20 de ani distanță, am parte de finalul fericit", a mai spus Jennifer Lopez.

Totodată, vedeta a menționat că acum a venit momentul să creeze un nou album care să marcheze momentele pline de fericire pe care ea le trăiește.

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Pentru Ben Affleck a fost prea mult, ca un tsunami. A plecat din luna de miere

Starea lui Ben Affleck s-ar fi schimbat complet în timpul lunii de miere petrecută la Paris alături de frumoasa Jennifer Lopez. El ar fi trecut prin clipe răvășitoare. Căsătoria celor doi, din Las Vegas, face deliciul internațional al jurnaliștilor, în special al paparazzilor. ”Bennifer”, așa cum este numit cuplul, ține prima pagină a ziarelor internaționale. Să ne amintim că toată lumea vuit că a adormit Ben Affleck pe un vas de croazieră în timpul lunii de miere din Paris.

PageSix se pare că ar avea date exclusive cu privire la plecarea actorului din Paris, scrie OkMagazine. Acesta ar fi fost extrem de afectat de goana intruzivă a paparazzilor, care le-au fotografiat fiecare mișcare, stând la pândă în cele mai neobișnuite locuri.

”El se enervează. A simțit luna de miere ca pe un tsunami”

Ceea ce pentru J Lo a devenit un stil de viață, o obișnuință, se pare că pentru soțul său este prea mult, ceea ce-l face să fie extrem de stresat: ”S-a ajuns la un alt nivel. Aproape un nivel de alertă Prințesa Diana” spune un apropiat sursei citate.

Problema în ceea ce-i privește este și mai mare, pentru că prima lor relație a fost ruinată tocmai de prezența paparazzilor. În 2002, cuplul era la fel de hăituit și au fost nevoiți să-și amâne nunta din 2003.

”Ben e obișnuit cu blitzurile, dar și-a simțit luna de miere ca pe un tsunami. Jen este de oțel și știe că nivelul său de celebritate vine la pachet cu acești fotografi. Dar el se enervează grozav din cauza asta” a mai spus sursa apropiată de cei doi.

Știrea de astăzi îi arată pe cei doi plecând alături de copiii lor, din New York, în contextul în care Ben Affleck împlinește astăzi 50 de ani. Totodată, marți, ei sărbătoresc o lună de la căsătorie. A fost o lună plină pentru cei doi, care s-au căsătorit în 16 iulie. Au fost la Paris, în luna de miere, apoi în Italia, la Capri, pentru un concert caritabil.

Nunta celor doi a avut loc la 17 ani după ce au anulat prima logodnă. Jennifer Lopez își va schimba numele în Jennifer Affleck. ”Au avut dreptate când au spus: ”Tot ce ai nevoie este dragoste””, a scris J Lo. ”Suntem atât de recunoscători că avem asta din abundență, o nouă familie minunată formată din cinci copii minunați și o viață pe care nu am avut niciodată mai multe motive să o așteptăm cu nerăbdare” a continuat ea. Vezi mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News