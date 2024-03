Iulia Albu s-a certat cu părinții pentru Mihai. Abia acum îi înțelege: „Și-au dorit altceva pentru mine”

Iulia Albu a avut un trecut tumultuos cu Mihai Albu - fostul său soț. Acum, la ani de la divorț, Iulia descoperă ce își dorește pentru fiica ei, dar și că își înțelege proprii părinți când nu erau de acord cu mariajul ce a încetat în urmă cu ani de zile.

De asemenea, Mihai Albu a mai precizat că îi este dor de fetița sa, că nu ar vedea-o suficient de mult. Una dintre fricile sale constă în trecerea timpului. Prin urmare, maturizarea fetiței sale s-ar putea să-i răpească tot timpul liber pe care l-ar mai avea pentru propriul tată.

Iulia a ținut să precizeze faptul că Mihai a fost un arhitect, dar asta nu a însemnat că era căsătorită cu un milionar. Chiar și asa, opinia publică a trecut repede la prejudecăți.

„Eram fata lu’ tata. N-am rămas fata lu’ tata și în ziua de azi. Sunt o persoană care își iubește foarte mult părinții. Părinții mei s-au îndepărtat foarte mult de mine, ca urmare a căsătoriei mele cu Mihai. Nu au fost de acord, nici nu au vrut să vină la nuntă. În primul rând, diferența de vârstă, 18 ani, dar au fost și alte probleme, nu era doar asta. Multă lume spune că am fost căsătorită cu un milionar. Nu am fost căsătorită cu un milionar, am fost căsătorită cu un om foarte normal, cu niște venituri mai mult decât modeste.”, a povestit Iulia Albu în podcastul lui Măruță.

Mai departe, Iulia a mai transmis că familia ei nu a fost de acord cu Mihai din cu totul alte motive decât cele materiale. Acum, la mulți ani de la certurile cu părinții, vedeta înțelege punctul lor de vedere și că, cel mai probabil, ar simți la fel în privința fiicei sale.

„Nu s-a pus niciodată problema real. Nu aș spune că părinții mei și-au dorit să mă căsătoresc cu cineva cu bani, dar cu siguranță și-au dorit altceva pentru mine. Acum îi înțeleg. Îmi dau seama că și eu mi-aș dori altceva pentru copilul meu. Mihai are foarte multe calități, dar nu era pentru mine. L-am iubit, de aceea ne-am și căsătorit. Atunci s-a răcit relația lor cu mine. Acum suntem ceva mai bine, dar tot avem anumite păreri. Asta nu înseamnă că nu ne vorbim, nu ne vizităm, nu ne sunăm. Să fim serioși, cine mai poate avea relația pe care am avut-o în copilărie cu părinții. Noi muncim atâtea ore, abia mai apucăm să ne vedem cu partenerii noștri”

