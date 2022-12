Marca „Ceaușescu“ a fost înregistrată de fiul cel mare al lui Nicolae Ceaușescu, Valentin, și de ginerele acestuia, Mircea Oprean. Ca urmare a faptului că istoricul Lavinia Betea a scris biografia fostului lider comunist, cei doi membri ai familiei Ceaușescu au chemat-o în instanță pentru folosirea numelui „Ceaușescu“:

„Eu am scris biografia lui Nicolae Ceaușescu, am scris biografia Elenei Ceaușescu și pe 18 ianuarie 2023 trebuie să mă prezint în fața instanței pentru că fiul cel mare și ginerele lui Nicolae Ceaușescu au devenit proprietarii mărcii Ceaușescu și cer editurii retragerea din circuit a cărții, iar eu sunt chemată în garanție pentru eventualele pierderi pe care le-ar avea editura dacă vor câștiga în instanță“, a spus Lavinia Betea.

„E un fel de economie de piață, dacă pui chipul sau numele pe tricouri. Mai sunt bomboanele Mozart sau alte articolele de acest gen și se plătește să utilizezi marca, dar istoricii, scriitori de romane, de teatru, de film, trebuie să plătească? Ideea este obținerea unui venit, sau cenzura, blocarea cărții?“, a întrebat Val Vâlcu.

„Dacă instanța le va da câștig de cauză, putem vorbi, eu, cetățean, de o încălcare a drepturilor mele constituționale. Constituția României scrie că este desființată cenzura, că am libertate de expresie și că nu poate fi desființată nicio publicație. În mod normal, OSIM-ul, dacă i-a făcut proprietari de marcă Ceaușescu, nu putea să-i facă proprietari pe istoria României.

Eu am un contract cu Editura Humanitas sub incidența dreptului de autor, nicidecum sub incidența legilor privind mărcile. De altfel, nici nu știu ce produc acești doi oameni ca să poarte marca Ceaușescu și să fie vorba de contrafacere de marcă. Părerea mea este că nu este o chestiune normală și nu poate fi proprietatea nimănui. Acest personaj este unul al cărui nume se asociază cu o epocă din istoria României“, a spus Lavinia Betea.

Lavinia Betea: S-au mai înregistrat unii și cu „Ceaușescu și poporul“

„Practic, dacă evocăm întâmplări din perioada 1965-1989, dacă facem referire la congresele partidului, putem evita numele Ceaușescu? Putem, în timpul acelei dictaturi foloseam tot felul de metafore, analogii, eufemisme. Pe „tovarășul“ nu știu să fi pus. Poate sunt și „tovarășul“, „nea Nicu“ înregistrate“, a spus Val Vâlcu.

„S-au mai înregistrat unii și cu „Ceaușescu și poporul“, și cu „Nicolae Ceaușescu“, Nici nu am căutat cine sunt. Nu poți să fii cu gândul în atât de multe lucruri“, a spus Lavinia Betea.

