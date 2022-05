Irina Loghin, secrete de dietă: Să vă intre în cap, scumpe doamne

„Totul vine de la alimentație, de la crudități. Eu, în fiecare dimineață, beau un ceai de cătină. O dau prin blender, o strecor și beau un pahar de cătină și acum m-am învățat cu el. Cătina este cea mai bună”, a spus Irina Loghin.

Artista a dezvăluit că, pe lângă alimentația sănătoasă, face zilnic şi mișcare, despre care spune că este un obicei sfânt pentru sănătate. „Fac multă mișcare, foarte multă mișcare zi de zi. Am spus-o și o repet. Să vă intre în cap, scumpe doamne, mișcarea este sfântă pentru a te menține într-un fel sănătos. Normal că îmi simt și eu anii, că sunt destui, dar mișcarea este extraordinară, mă ajută foarte mult", a spus Irina Loghin, potrivit Antena 3.

Irina Loghin nu mai mănâncă, de aproape 50 de ani, carne

„Foarte rar mai mănânc câte un piept de pui, dar rar, și nu mănânc de plăcere, ci când nu am de ales, când sunt în deplasare”, a explicat Irina Loghin.

„Iubesc animalele. Nu am fost carnivoră niciodată. Când eram acasă, o pasăre dacă tăia mama, nu voiam să văd! Nu mai mănânc carne de 40 și ceva de ani, aproape 50!”, a dezvăluit Irina loghin.

Într-un interviu oferit emisiunii „Rețeaua de idoli”, Irina Loghin a vorbit despre momentele din copilărie care i-au marcat viața. „Mama nu m-a lăudat niciodată, tata simțeam că se bucură. Nu mi-a spus niciodată: Uite, te-am văzut la TV... Era foarte cochetă, fusese regina balului de la noi din comună cu un costum popular lucrat chiar de ea. Avea o bentiță din catifea verde pe frunte. Erau foarte dibace femeile care țeseau și acum am țesături. Ne-a învățat și pe noi să țesem ca să avem zestre de măritat”, povestea interpreta de muzică populară.

De asemenea, Irina Loghin a vorbit și despre momentul în care a descoperit că a fost înzestrată cu talentul de a cânta: „Am început să cânt la școală. Știam de la tata. Învățătoarea și-a dat seama și am devenit solista clasei și dirijam și alte clase mai mici. După ce am terminat liceul, am lucrat la un laborator, într-o fabrică de sticlă, apoi am fost la Școala Populară de Artă.”

