Iran, încă o condamnare la moarte: Fahimeh Karimi, antrenor de volei și mamă a trei copii

O nouă condamnare la moarte emisă de justiția iraniană pentru participarea la protestele împotriva regimului, care au loc în țară de peste două luni: este vorba de Fahimeh Karimi, antrenor de volei și mamă a trei copii, relatează Rai News.

Arestată în timpul unei demonstrații la Pakdasht, în provincia Teheran, ea este acuzată că este unul dintre liderii demonstrațiilor și că a lovit cu piciorul un paramilitar Basiji, potrivit presei și rețelelor sociale.

Karimi a fost transferată recent de la închisoarea Evin din Teheran, la închisoarea Khorin din Pakdash și mulți și-au exprimat îngrijorarea cu privire la soarta ei. Astăzi a primit vestea dramatică a condamnării sale la moarte.

Her name is #Fahimeh_Karimi. She is a volleyball coach who was arrested during the protests and sentenced to death. She has two daughters and a son .Be the voice of this mother#MahsaAmini #IranRevolution #OpIran @UN @UNHumanRights @JavaidRehman #مهسا_امینی pic.twitter.com/Iws6kR6rl9