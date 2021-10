ÎPS Teodosie are un mesaj, după ce Mihai Morar a fost naș pe ZOOM

'Nu merge așa. Nu e naș. Nu se poate face online. Este o forțare. Aici este un accident, care nu trebuie urmat. Nu este o regulă liturgică. O slujbă se poate face doar în mod direct. Așa ne spun Sfintele Canoane. Nu poți să fii naș dacă nu ești prezent acolo (n.red. în biserică) ca să primești pruncul în brațe și să mărturisești Crezul. Online nu a primit pruncul în brațe, nu au fost binecuvântați de către preot în mod direct și nu au dus pruncul să ia Sfânta Împărtășanie. Sunt niște elemente care trebuiau împlinite.', a spus ÎPS Teodosie, la emisiunea Dialog Duhovnicesc, de la Radio Dobrogea.

Mihai Morar: De ziua mea, am botezat pe ZOOM

Am 40 azi, dar n-am mai făcut asta până acum… De ziua mea, am botezat pe ZOOM. Se poate orice în izolare, m-am prins. Dimineață, am lansat cartea de acasă. Iar acum tocmai ce am fost nași de creștinare pentru Aris. Mulțumim pentru “conexiune”, Olga Popa și Claudiu Ilioiu. Aris, să te ocrotească Sfânta Parascheva, cum l-a ocrotit pe Nașu din ziua în care s-a născut până azi, la 40”, a scris Mihai Morar pe contul de Facebook.

Amintim că, recent, fostul prezentator de la Antena Stars a anunțat că una dintre fiicele sale gemene este infectată cu SARS-CoV-2.

„În weekend, una dintre gemene a ieșit ”pozitiv” la testul PCR. Toți ceilalți din casă suntem ”negativ”. Deocamdată. Important e că simptomele sunt minore și toată lumea mea e bine.

Conform noului protocol, o persoană vaccinată inclusiv cu a doua doză, chiar dacă e contact direct, nu trebuie să stea în carantină dacă nu prezintă simptome. Mai mult, eu am efectuată și doza a treia. Legal, pot circula liber pe străzi, îmi pot vedea, netulburat, de viață. Moral, însă, am ales să stau acasă.

Cred că una dintre cele mai mari daune pe care le-a făcut pandemia e aceea că toți ne-am luat drepturi absolute. ”Sunt vaccinat, pot face orice vreau!” Sau, dimpotrivă, ”e dreptul meu să nu mă vaccinez!” Pe de altă parte, autoritățile și-au luat dreptul să închidă când vor, ce vor, pe cine vor, uneori, fără nicio explicație sau logică. Am văzut chiar și unii medici care, în numele Cruciadei pandemice, clamau dreptul la dictatură medicală. Ăsta-i baiul cel mare. Ne-am ”îndumnezeit” cu toții. Fiecare în micul lui dumnezeu cu ”d” foarte mic. ”Vaccinul ne va mântui” e religia unora. ”Vaccinul ne omoară” e religia altora. ”Legea suntem noi” e secta unora. Iar, Adevărul, vezi bine, nu-i nici la unii, și nicidecum la alții…”, a scris, luni seară, Mihai Morar pe contul de Facebook.

