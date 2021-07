Ipoteza lui Gușă privind lărgirea plajei din Mamaia. Miza scandalului e uriașă / video

El este de părere că în fața hotelurilor deja existente, cu vedere la mare, se vor construi altele.

”Am aflat care este miza scandalului cu lărgirea plajei din Mamaia: noul front zero de la mare. Practic se reîmpart cărțile. Hotelurile care aveau front la mare... acum vor fi în planul doi sau chiar trei. În Mamaia vom vorbi de două fronturi de blocuri noi. Acesta este motivul pentru care plaja a fost lărgită și va fi o nouă bretea zero, adică frontul zero va aparține altcuiva: noilor investitori. Tare mi-e teamă că vom avea hoteluri de tipul ABC SRL, dar care sigur vor fi ale potentaților. Deci de aceea s-a lărgit atât de tare plaja: ca să se construiască încă un rând în față. Este 100% informația confirmată. Veți vedea cum vor merge aprobările pentru aceste construcții”, a zis Cozmin Gușă la Deferiți mass-media.

Dacă vrei să ajungi în mare la Mamaia, de cum intri pe plajă și până ajungi în apă, ai nevoie de pachețel și de o pereche în plus de șlapi pentru că riști să-i rupi și te apucă și foamea. Atât de mult s-a lărgit plaja încât ai nevoie de răbdare să ajungi în apă.

Faci insolație până ajungi la apă. Este nevoie de mare curaj și nervi de oțel dacă vrei să mergi la Mamaia în acest an.

Autoritățile au distrus stațiunea Mamaia. Au mărit plaja de la 150 la 350 metri și nu au mai pus nisip, ci pietriș de pe fundul mării. Ca urmare, de pe faleză nu se mai vede marea, este undeva în depărtare.

O provocare pentru familiile cu copii

Este foarte greu pentru familiile cu copii să meargă pe plajă 350 metri până la mare. În plus, pentru că au extins-o foarte mult în larg, imediat când cobori, la maximum cinci metri, ajungi în apă la doi metri adâncime. Din această cauză, geamandurile sunt aproape de țărm.

În loc să mărească plaja în stațiuni unde aceasta nu mai există cum ar fi Eforie Nord, Eforie Sud sau o bună parte din Costinești, au făcut această mișcare la Mamaia care avea plajă.

Mărirea plajei este o lovitură pentru turismul românesc. Dacă până acum era problema prețurilor enorme din Mamaia aferente cazării, acum mai există și această nouă problemă care nu va face altceva decât să îndepărteze turiștii și să aleagă destinații precum Grecia sau Bulgaria.