Iohannis, mesaj de Anul Nou: Provocările de proporţii au scos în evidenţă capacitatea noastră de a rămâne solidari

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj, înainte de noul an.

Preşedintele Klaus Iohannis afirmă că România priveşte cu speranţă şi încredere către noul an, după ce "provocările de proporţii istorice" pe care ţara le-a avut de înfruntat au scos în evidenţă "tăria de caracter" şi capacitatea românilor de a rămâne solidari.



"Cumpăna dintre ani este mereu un moment încărcat de semnificaţii şi emoţie, pentru că sărbătorim sfârşitul unei etape şi debutul alteia noi. Chiar dacă a fost un an foarte dificil pentru noi toţi, marcat de crize profunde şi de un teribil război care se desfăşoară la graniţele noastre, privim cu speranţă şi încredere către noul an 2023, care stă să înceapă. Provocările de proporţii istorice pe care le-am avut de înfruntat au scos în evidenţă tăria noastră de caracter, capacitatea de a rămâne solidari, uniţi şi hotărâţi să depăşim cu bine orice obstacole", a transmis Iohannis, sâmbătă, în mesajul de Anul Nou.

Preşedintele a arătat că România trebuie să înveţe să transforme fiecare criză într-o oportunitate pentru a deveni o naţiune "mai bună şi mai puternică".



"România se dezvoltă în fiecare zi şi face progrese vizibile în toate domeniile. Vă îndemn să lucrăm împreună pentru ca ţara noastră să se bucure de un viitor prosper, în pace şi armonie", a mai spus Klaus Iohannis.

