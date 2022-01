Ioana Constantin: Românii au fost păcăliți și au picat în capcana AUR

Ioana Constantin acuză faptul că partidul AUR are o armată de troli cu care diseminează pe reţelele sociale informaţii false.

"Nivelul este foarte scăzut, sunt foarte puţini oameni OK acolo. Mie îmi pare rău că au fost păcăliţi cetăţenii şi au picat în această capcană legată de acest partid.

Pe mine nu mă sperie că ar fi ‚un pericol pentru democraţie’, cum spun unii. Este, din păcate, un spectacol grotesc la care trebuie să asistăm cu toţii, însă ce este periculos într-adevăr este că ei permit această diseminare de mesaje ale propagandei ruseşti în România, mai ales pe internet, pe Facebook. Am observat cu toţii acei troli, fermele de troli - cred că sunt singurii care au aşa ceva în România. Sunt singurii care folosesc astfel de mecanisme. Am mai văzut noi şi pe alţii cu like-uri cumpărate, dar (n.r. – cei de la AUR) sunt singurii care folosesc atât de activ trolii în mediul online.

Una este să ai o convingere clară... De exemplu este această dezbatere pe certificatul verde, eşti pro, eşti contra, putem să fim de acord sau nu unii cu ceilalţi. Problema este când se diseminează informaţii false, lipsite de orice logică. Mă uitam, multe dintre ele, dacă le traduceţi pe Google, să ştiţi că sunt direct de pe site-urile ruseşti, multe dintre argumentele pe care le-au adus.

Sunt şi oameni de calitate acolo şi sunt convinsă că mulţi cetăţeni i-au votat cu bună credinţă. Însă mie, astăzi, ce mi se pare periculos la ei este această legătură puternică cu Rusia. V-o spun direct", a declarat Ioana Constantin într-un interviu acordat DC News.

Ioana Constantin a explicat la DC NEWS de ce este George Simion, liderul AUR, interzis în Republica Moldova. "Sunt mari admiratori ai lui Putin, fac propagandă rusească în România.", spune Ioana Constantin despre deputații de la AUR.

"Domnul Simion a avut mai multe interdicții de-a lungul timpului, iar ultima pe care o are este până în 2023, deci ea este de mai mulți ani și nu are nicio legătură nici cu mitingurile, sau protestele, cum le place lor să spună, nu, are legătură cu chestiuni care țin inclusiv de Federația Rusă și de cetățenie, și alte lucruri. Însă, acestea sunt chestiuni pe care justiția din Republica Moldova va trebui să le arate.

