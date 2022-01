De ce este George Simion INTERZIS în Republica Moldova. Ioana Constantin: Am citit motivarea. Cum să spună ASTA? / Foto: Facebook George Simion

Ioana Constantin a explicat la DC NEWS de ce este George Simion, liderul AUR, interzis în Republica Moldova. "Sunt mari admiratori ai lui Putin, fac propagandă rusească în România.", spune Ioana Constantin despre deputații de la AUR.

"Domnul Simion a avut mai multe interdicții de-a lungul timpului, iar ultima pe care o are este până în 2023, deci ea este de mai mulți ani și nu are nicio legătură nici cu mitingurile, sau protestele, cum le place lor să spună, nu, are legătură cu chestiuni care țin inclusiv de Federația Rusă și de cetățenie, și alte lucruri. Însă, acestea sunt chestiuni pe care justiția din Republica Moldova va trebui să le arate.

"Am citit motivarea"

Ce vă pot eu spune este că am citit motivarea, în România ea încă nu este publică, dar uite, poate că ar fi bine să o publicăm la un moment dat, domnul Simion cere să i se ridice interdicția pentru că el este demnitar, este deputat al statului român, deși atunci când a primit interdicția nu era, era un simplu cetățean al României, să i se ridice interdicția pentru că este deputat și pentru că această interdicție crește tensiunile între cele două state: Republica Moldova și România. Da cum să spună una ca asta? Adică pentru că are dumnealui o interdicție cresc tensiunile dintre cele două state. Mai mult decât atât, spune că va merge chiar până la CEDO și acolo Republica Moldova ar putea fi condamnată. Adică acest mare român, care militează, cum spune domnia sa, pentru unirea Republicii Moldova cu România, partidul domniei sale la guvernare, o majoritate în Parlamentul Republicii Moldova...

Exemplul cetățeniei lui Traian Băsescu

Știți, anarhia asta pe care au făcut-o și în Republica Moldova și care nu a mai ținut, a domnului George Simion și a colegilor domniei sale, la un moment dat a fost oprită de niște instituții din Republica Moldova și eu vă spun un lucru, că asta nu e o chestiune politică, așa cum s-a întâmplat atunci cu cetățenia domnului Băsescu, dacă vă aduceți aminte. A fost o chestiune stric politică, dar în cazul domnului Simion, justiția, a mers de mai multe ori în justiție și acolo i s-a oprit de la Biroul de Emigrări și asta este o întrebare foarte interesantă, mai cu seamă că există suspiciuni că și un alt coleg de-al domniei sale, fondator al AUR, avea interese în zona aceasta de obținere de cetățenii.

Constantin, despre AUR: Sunt mari admiratori ai lui Putin, fac propagandă rusească în România

Vreau doar să atrag atenția că acești lideri care se dau mari iubitori de țară și pro unire, în realitatea au astfel de probleme, de exemplu în Republica Moldova, sunt mari admiratori ai lui Putin, fac propagandă rusească în România. Ăsta e adevărul. De ce să nu știe oamenii? Domnul Simion are interdicție în Republica Moldova, dar domnia sa este membru al Comisiei comune dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova pentru integrarea Republicii Moldova. Deci avem o astfel de comisie în Parlamentul României, că sunt tone de comisii care nu fac nimic oricum și din ea face parte un om care nu poate să se ducă până la Chișinău să pună piciorul.", a declarat Ioana Constantin la DC NEWS.

