Ioan Nasleu, fostul șef al piețelor de la Timișoara, către o angajată: Eşti o proastă, tu înţelegi că nu eşti mai şmecheră ca mine? AUDIO

După scandalul iscat între el și primarul Dominic Fritz, Ioan Nasleu intră în atenția publică cu un alt subiect controversat. Fostul director general al piețelor din Timișoara a fost înregistrat în timp ce amenință și înjură o angajată, scrie Adevărul.ro. El o bănuia pe femeie că a furnizat presei înregistrări în care apare ameninţându-i pe subalternii care l-au reclamat că bea în timpul programului de lucru.

„Pune telefonul pe rec, că tot faci înregistrările. Fritz (Dominic Fritz, primarul Timişoarei, n.r.) a acceptat – tot consiliul meu rămâne. Tu o să apari în ziar că eşti o curvă, amanta lui Marius. Astăzi apari în ziar, cu înregistrările tale cu tot. (...) Nu mai umbla în acte. S-a acceptat ce am vrut eu – tot eu o să conduc. (...) Proasta dracului că te mut. Tot a rămas cum am dorit eu. Aţi făcut degeaba, aţi dat înregistrări la presă. (...) Nu mai fă pe proasta, du-te dracu că te-am prins aici, proasto, când înregistrai şi nu recunoşti. Proasto, pune pe rec, înregistrarea de la tine că am luat camerele când a dat poziţia, că am pus camere acolo. Eşti o proastă, tu înţelegi că nu eşti mai şmecheră ca mine?” spune Nasleu în înregistrare.

Înregistrarea ar fi fost făcută în 22 februarie, cu o zi înainte ca Nasleu să fie demis de Consiliul de Administraţie al Societăţii Pieţe SA Timişoara. Reamintim că Ioan Nasleu a fost implicat recent într-un alt scandal, iscat după ce primarul Dominic Fritz i-a cerut demisia. El l-ar fi amenințat pe edil.

