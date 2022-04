Întrebat despre acțiunile „diabolice” ale Rusiei, Donald Trump a condamnat tot NATO

Trump, a cărui asociere cu Rusia ca președinte a fost mult timp controversată, a fost criticat în ultimele săptămâni pentru că nu l-a condamnat pe președintele rus pe fondul războiului din Ucraina, precum și pentru că l-a numit „geniu” și „înțelept” pentru tacticile sale de invazie.

Într-un interviu cu Sean Hannity, gazda Fox News a întrebat dacă presupusele crime de război comise de Rusia, inclusiv uciderea civililor și țintirea școlilor și spitalelor, sunt „diabolice”.

Ca răspuns, Trump, care i-a spus mai devreme lui Hannity că ceea ce se întâmplă în Ucraina echivalează cu un „holocaust”, a părut să ocolească întrebarea despre actele „diabolice” ale Rusiei.

De asemenea, Trump nu a vorbit împotriva lui Putin, pe care afirmă că „îl cunoaște bine”, susținând încă o dată că invazia nu ar fi avut loc dacă nu ar fi pierdut alegerile în fața lui Joe Biden.

„Eu am reconstruit NATO”

„Cred că peste 100 de ani oamenii se vor uita în urmă și vor vorbi despre cum am dat înapoi și despre cum NATO, organizație pe care am numit-o în multe privințe tigrul de hârtie, a dat înapoi”, a spus Trump.

„Nu uitați, am reconstruit NATO pentru că, atunci când am devenit președinte, primul lucru pe care l-am observat când am fost acolo, la prima întâlnire, a fost că majoritatea țărilor nu plăteau sau plăteau mult mai puțin decât trebuia. Doar opt din 28 de țări au plătit integral”.

În ciuda afirmației sale că a „reconstruit” NATO în perioada în care a fost președinte, Trump a amenințat că va retrage SUA din coaliția militară, considerând-o o risipă financiară.

În timpul interviului cu Hannity, Trump a minimizat și sugestiile potrivit cărora „nu a făcut mare lucru” în relația cu Rusia, declarând că a impus sancțiuni pentru oprirea conductei Nord Stream 2.

Trump a adăugat că războiul „nu s-ar fi întâmplat niciodată” dacă ar fi fost încă la Casa Albă, în timp ce se lăuda cu relația sa cu Putin.

„L-am cunoscut pe Putin foarte bine, aproape la fel de bine pe cât te cunosc pe tine, Sean, și îți voi spune, am vorbit despre asta. Am vorbit mult despre asta. El a vrut Ucraina, dar i-am spus să nu meargă în Ucraina.”

„Nu ar fi mers niciodată în Ucraina, iar președintele Xi al Chinei nu s-ar fi gândit niciodată să meargă în Taiwan, nu în timpul administrației Trump”.

