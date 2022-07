Intențiile SUA privind războiul din Ucraina. Chirieac: Se va ajunge la masa negocierilor

Deși se speculează că Statele Unite ale Americii dau înapoi privind ajutarea Ucrainei în conflictul armat, Chirieac afirmă că Administrația Prezidențială încearcă să ajute pe cât posibil țara noastră vecină fără să se ajungă la un conflict direct între Federația Rusă și NATO.

Exact aceeași politică ca și până acum. Ajutor în valoare de zeci de miliarde de dolari

„Nu se sucește nimeni, este exact aceeași politică ca și până acum. Președintele american Joe Biden a sprijinit Ucraina și o sprijină în continuare. Vorbim de zeci de miliarde dolari. Însă el nu dorește un conflict direct între NATO și Rusia. Or deciziile pe care le-a luat în acest moment sunt îndreptate în această direcție, adică nu care cumva să înceapă conflictul direct între Alianța Nord-Atlantică și Moscova.

Până la urmă, cumva se va ajunge la masa negocierilor. Când? Noi sperăm că mai degrabă mai devreme decât mai târziu. A mai fost și Kissinger la Davos unde a intervenit spunând că ar trebui să se ofere teritorii în schimbul păcii, este o tactică diplomatică pe care noi o mai știm din Orient, vorbim de Israel și Autoritatea Palestiniană.

Deocamdată, însă, în ciuda pierderilor uriașe, vedeți că bocancul rusesc înaintează. Fie că sunt doi kilometri pe zi, zdrobesc sub șenila tancului absolut totul, indiferent că e școală, grădiniță, spital, bloc de locuințe. La un moment dat o să vedem dacă vor reuși să ocupe Odesa. Acest oraș este punctul cheie”, a transmis Bogdan Chirieac la România TV.

Turcia anunță că a arestat o navă rusă care transporta grâu ucrainean furat

Autorităţile vamale turce au arestat o nava rusă de tip cargo ce transportă grâu ucrainean furat, a anunţat duminică ambasadorul Ucrainei de la Ankara, informează Reuters, potrivit Agerpres.

„Avem o cooperare deplină. Nava se află în prezent la intrarea în port şi a fost arestată de autorităţile vamale ale Turciei", a declarat ambasadorul ucrainean Vasil Bodnar la Televiziunea naţională a Ucrainei. Bodnar a mai spus că soarta navei va fi decisă luni, în cadrul unei întâlniri a anchetatorilor.

Ordinul a plecat de la Ambasada Ucrainei la Ankara

Ambasada Ucrainei la Ankara a cerut vineri Turciei să aresteze nava rusească Zhibek Zholy, un cargo de 140 de metri lungime sub pavilion rusesc, ce se afla în proximitatea ţărmului său la Marea Neagră şi care a plecat din portul ucrainean Berdiansk, aflat sub ocupaţie rusă.



Din luna iunie, Vasil Bodnar acuză Rusia că fură cereale şi le exportă în Turcia, între altele. "Rusia fură fără ruşine cerealele Ucrainei şi le exportă din Crimeea în străinătate, în special spre Turcia", a denunţat el. "Am cerut ajutor Turciei pentru rezolvarea problemei", a adăugat ambasadorul. Săptămâna trecută, ministrul turc al afacerilor externe Mevlut Cavusoglu a dat asigurări că Turcia investighează aceste acuzaţii.

