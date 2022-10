Instanța îi dă dreptate lui Adrian Năstase. Fostul premier își recuperează pensia specială de parlamentar

Fostul premier Adrian Năstase a câștigat recuperarea pensiei speciale, pierdută în urma adoptării, anul trecut, a unei legi în Parlament.



În perioada 1990 - 2012, Adrian Năstase a avut şase mandate de deputat, beneficiind de pensie specială. Alături de sute de foşti deputaţi şi senatori, el a pierdut anul trecut acest drept, motiv pentru care a dat în judecată Secretariatul General al Camerei Deputaţilor.



”Respinge ca nefondată excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Secretariatul General al Camerei Deputaţilor invocată prin întâmpinare. Admite în parte acţiunea. Anulează Ordinul nr. 700/08.03.2021 şi dispune repunerea în plată a indemnizaţiei pentru limita de vârstă pentru perioada 27.02.2021 - 9.06.2022. Respinge ca rămasă fără obiect cererea privind repunerea în plată a indemnizaţiei pentru perioada ulterioară datei de 10.06.2022. Obligă pârâţii la plata către reclamant a sumei 1.190 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentate de onorariu de avocat. Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare cererea de apel depunându-se la Tribunalul Bucureşti Secţia a VIII-a. Pronunţată astăzi 06.10.2022 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei”, se arată în decizia tribunalului, conform Agerpres.



Tribunalul Bucureşti a fost nevoit să-i dea câştig de cauză lui Adrian Năstase, după ce Curtea Constituţională a stabilit, pe 5 mai, că legea de abrogare a pensiilor parlamentarilor este neconstituţională.



Efectele hotărârii CCR se aplică de la data de 10 iunie, când a fost publicată motivarea în Monitorul Oficial.



Adrian Năstase nu este singurul fost parlamentar care îşi recapătă pensia specială. Şi alte nume importante au obţinut o decizie favorabilă la Tribunalul Bucureşti: Călin Popescu-Tăriceanu, Silviu Prigoană, Dan Radu Ruşanu, Ilie Sârbu, Eugen Nicolăescu, Vasile Blaga, Octav Cozmâncă, Nicolae Văcăroiu, Norica Nicolai, Dan Mircea Popescu, Irina Loghin, Mădălin Voicu, Victor Boştinaru, Corneliu Ciontu, Radu F. Alexandru, Mihai Mălaimare, Şerban Mihăilescu, Tudor Mohora, Ristea Priboi.



În februarie 2021, plenul Parlamentului a abrogat pensiile speciale ale senatorilor şi deputaţilor, însă pe 5 mai 2022 Curtea Constituţională a decis că legea este neconstituţională. Între timp, sute de foşti deputaţi şi senatori au acţionat în instanţă Parlamentul pentru a-şi recâştiga pensiile.

Eugen Nicolicea a pus tranşant, pe masa discuţiilor, problema pensiilor "speciale" şi a dat câteva din explicaţiile pe care românii le aşteptau, poate, de prea mult timp. "Sunt mai mulţi beneficiari de pensii de serviciu. Lumea le zice "pensii speciale" pentru că aceste pensii de serviciu sunt aprobate prin legi speciale. Dar nu există noţiunea juridică de "pensie specială" nici în lege, nici în jurisprudenţa Curţii. Folosirea acestei sintagme colocviale - "pensii speciale" - a dus la multe neînţelegeri şi implicit la formarea acestei opinii. Opinie care s-a format de pe vremea lui Băsescu care a numit aceste indemnizaţii "pensii nesimţite". S-a referit atunci nu numai la parlamentari, ci şi la judecători, militari ş.a.m.d. După cum ştiţi, a izbutit să le şi elimine o perioadă. Magistraţii, care cunoşteau foarte bine argumentele juridice şi constituţionale s-au apărat şi au invocat statutul lor, şi anume că sunt apăraţi de principiul constituţional - independenţa judecătorului. Pentru că judecătorul se pronunţă cu privire la drepturile cetăţeanului, nu poate fi constrâns cu tentaţii de corupţie sub nicio formă. Legat de faptul că prin legea lor li se interzice se aibă anumite funcţii şi activităţi aducătoare de venituri, s-a considerat că există şi o prejudiciere a acestui statut. Pe de altă parte, eu consider că aceste invocări cu incompatibilităţi justifică, foarte clar, de ce sunt atât de mari. În realitate, principiul care într-adevăr apără aceste pensii de serviciu ale magistraţilor este acela că intră sub sfera de protecţie constituţională a faptului că ei sunt independenţi"

