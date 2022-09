Industria diamantelor a fost dată peste cap de Rusia. Vânzări secrete de sute de milioane de euro pe lună

Mulţi actori din industria diamantelor refuză să facă tranzacţii cu pietre preţioase ruseşti după invadarea Ucrainei şi mai ales după ce gigantul minier rus Alrosa a fost vizat de sancţiunile americane. Cu toate acestea, există în continuare câţiva cumpărători din India şi Belgia care cumpără cantităţi mari de diamante ruseşti la preţuri atractive, reuşind astfel să aleagă diamantele de care au nevoie în timp ce alţi cumpărători stau deoparte, scrie Agerpres.



Aceste vânzări secrete reprezintă o problemă pentru orice încercare de a boicota diamantele ruseşti pentru că odată ce pietrele preţioase intră pe lanţul de aprovizionare sunt aproape imposibil de urmărit. Diamantele sunt vândute în loturi de pietre preţioase de mărime şi calitate similară, existând aproximativ 15.000 de categorii diferite, şi pot fi revândute de mai multe ori înainte de a ajunge într-un inel de logodnă sau medalion.



Înainte de invadarea Ucrainei, grupul rus Alrosa organiza 10 vânzări pe an de la birourile sale din Anvers, Belgia, pe baza unui calendar fixat anterior şi după fiecare tranzacţie publica detaliile financiare. Între timp Alrosa a încetat să mai publice informaţii cu privire la vânzările sau performanţele sale financiare.



Acum, marea majoritate a diamantelor ruseşti trec prin intermediul a aproximativ 10 cumpărători, iar firmele indiene Kiran Gems şi Shree Ramkrishna Exports Pvt sunt cei mai mari cumpărători. După ce diamantele ruseşti sunt tăiate şi lustruite, se presupune că ele ajung în bijuteriile vândute pe pieţe precum China, Japonia şi India. Aceste ţări sunt responsabile împreună pentru aproximativ 30% din cererea mondiale şi, spre deosebire de retailerii occidentali, sunt bucuroşi să vândă diamante ruseşti.



Cu toate acestea, având în vedere lipsa de transparenţă din comerţul cu diamante, este posibil ca pietrele preţioase ruseşti să ajungă şi pe pieţele occidentale. SUA sunt o piaţă crucială, în condiţiile în care 50% din toate diamantele lustruite sunt vândute în această ţară, variind de la pietre în valoare de zeci de milioane de dolari până la unele care se vând pentru mai puţin de 200 de dolari în magazinele Walmart Inc.



Deşi diamantele sunt un articol de lux pentru cei care le cumpără, afacerile cu diamante sunt o activitate economică de bază pentru marile centre care se ocupă cu tăierea şi tranzacţionarea pietrelor preţioase. De exemplu, comerţul cu diamante asigură un milion de locuri de muncă în India, unde guvernul insistă ca aceste afaceri să se deruleze în continuare. La rândul său, premierul belgian a reiterat poziţia ţării sale că diamantele ruseşti nu ar trebui să fie sancţionate, în condiţiile în care peste 80% din diamantele brute sunt tranzacţionate prin portul belgian Anvers.



Retailerii occidentali care încearcă să evite pietrele preţioase ruseşti sunt îngrijoraţi că nu vor reuşi să îşi asigure suficiente diamante, în special variantele mici şi ieftine pe care este specializat Alrosa. Compania rusească este responsabilă pentru aproximativ o treime din oferta de diamante brute.



În aceste condiţii, unii mai producători europeni de articole de lux au cerut rivalului Alrosa, grupul De Beers, să îşi majoreze livrările, însă sursele citate de Bloomberg susţin că De Beers are cantităţi limitate de diamante în stoc pe care le poate vinde.

Citește și:

Africa de Sud vrea înapoi diamantul de pe sceptrul Reginei Elisabeta: ”Furat în vremea colonială”

După moartea monarhului, cererile de returnare a prețiosului obiect, cunoscut sub numele de Marea Steaua Africii sau Cullinan l, s-au înmulțit. Uriașul diamant se află la capătul unui sceptru care a aparținut Reginei și face parte dintr-un diamant mai mare care intrat în posesia Familiei Regale după ce a fost extras în Africa de Sud în 1905, când țara se afla sub stăpânire britanică.

Citește mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News