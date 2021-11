Incident la spitalul din Târgu Mureș. Doi pacienți, evacuați după explozia unui corp de iluminat

Doi pacienți aflați într-un salon non-COVID în Secția Chirurgie Generală a Spitalului din Târgu Mureș au fost evacuați, sâmbătă seara, din cauza fumului degajat după explozia unui corp de iluminat.

Incidentul din cadrul spitalului din Târgu Mureș a avut loc sâmbătă seara, în jurul orei 21.50.

„Detașamentul de Pompieri a fost solicitat să intervină într-un salon non-COVID, cu linie de oxigen, din cadrul Secției Chirurgie Generală 3 (Medicală 4), pentru explozia unui corp de iluminat. În salon se aflau doi pacienți, iar până la sosirea forțelor de intervenție, aceștia au fost evacuați de către personalul medical, fiind degajări de fum”, informează ISU Mureș.

La sosirea echipajelor de intervenție, nu au mai fost constatate probleme. Împreună cu electricianul secției a fost înlăturat corpul de iluminat.

La momentul exploziei corpului de iluminat, doi subofițeri din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgu Mureș se aflau în clinică pentru verificarea de rutină a secțiilor ATI COVID. Aceștia au dispus ventilarea salonului, scrie Mediafax.

VIDEO - Imagini dramatice la SJU Buzău. Pacienți COVID primesc oxigen în propriile mașini, în parcare. "Echivalentul unui război’’

La Spitalul Județean din Buzău nu mai sunt locuri pentru pacienții COVID, iar situația este una disperată. Unii bolnavi sunt tratați cu oxigen în mașinile personale. Alții sunt îngrijiți în ambulanțele parcate tot acolo. Sunt în total șapte ambulanțe, folosite ca o extensie a secției COVID. Realitatea Plus a difuzat un material în care a arătat drama pacienților infectați cu coronavirus care sunt tratați în curtea spitalului. Nu au nici măcar unde să se spele în toate aceste ore de așteptare.

,,Am ajuns oficial la 182 de paturi Covid și 17 la ATI și avem deja internați 242 de pacienți Covid’’, a declarat Claudiu Damian, managerul Spitalului Județean din Buzău.

O femeie aștepta în propria mașină de mai bine de 24 de ore. A venit la spital cu mama sa după ce timp de o săptămână s-a tratat acasă cu vitamine și medicamente. Aceasta a mărturisit că a încercat de multe ori să o convingă să se vaccineze anti-COVID, însă fără rezultat.

,,Tratament n-am primit pentru că nu avem rezultatele la niciun fel de analiză. Eu am venit cu punga de tratamente, cu vitaminele mele pentru că o tratez de șase zile. A fost căpoasă, regretă că nu s-a vaccinat. La salvare am sunat de luni, de la ora 11.27, am așteptat 26 de ore, ne spuneau că nu au salvări’’, a spus femeia (vezi imaginile AICI).