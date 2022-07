Incendiul de la Notre Dame a dat șansa unor morminte și relicve din secolul 13 să iasă la suprafață (VIDEO)

Săpăturile arheologice sub Catedrala Notre Dame au descoperit o comoară extraordinară formată din statui, sculpturi, morminte și piese dintr-un paravan original datând din secolul al XIII-lea. Descoperirea a inclus mai multe morminte antice din Evul Mediu și un sarcofag de plumb sub forma unui corp uman, îngropat în inima monumentului devastat de foc.

Experții francezi au descris descoperirea drept ”extraordinară și emoționantă”.

”Am descoperit toate aceste bogății la doar 10-15 cm sub plăcile podelei. A fost complet neașteptat. Au fost piese excepționale care documentau istoria monumentului. A fost un moment emoționant. Dintr-o dată am avut câteva sute de piese, de la fragmente mici la blocuri mari, inclusiv mâini, picioare, fețe sculptate, decorațiuni arhitecturale și plante. Unele piese erau încă colorate”, a spus Christophe Besnier, cel care a condus echipa științifică pentru săpături, conform The Guardian.

Sarcofagul de cupru ar putea aparține unui înalt cleric

Una dintre cele mai extraordinare piese a fost o sculptură intactă a unui cap uman, despre care se crede că este o reprezentare a lui Iisus, sculptată în piatră. Un alt bloc din paravanul ce despărțea clerul de cor, despre care se crede că datează din secolul al XIII-lea, prezintă un monument în stil gotic.

Echipa de arheologi a primit un interval de timp strict și doar o zonă specifică în care să poată efectua excavația. După ce incendiul a străbătut catedrala veche de 850 de ani, unul dintre cele mai simbolice și mai vizitate monumente din Paris, în aprilie 2019, aproape distrugând întregul edificiu, președintele Emmanuel Macron s-a angajat să o reconstruiască și să fie deschisă pentru masă în cinci ani. Săpătura a scos la iveală și o rețea de țevi de încălzire din zidărie instalate sub podea în secolul al XIX-lea.

Experții cred că sarcofagul de plumb poate conține cadavrul unui înalt funcționar al bisericii, probabil datând din secolul al XIV-lea. O cameră video minusculă introdusă în sicriu a scos la iveală rămășițe de plante plasate sub capul defunctului alături de o pernă textilă, păr și alte fragmente de pânză, dar nu exista o placă care să identifice ocupantul.

Dominique Garcia, președintele instituției care conduce excavările, Inrap, a declarat că vor fi efectuate examinări suplimentare, inclusiv teste ADN, dar a adăugat că ”un sarcofag care conține un corp uman nu este un obiect arheologic. Acestea sunt rămășițe umane și, în timp ce examinăm sarcofagul și analizăm corpul și alte obiecte din interior, trebuie să facem acest lucru cu respect.”

El a spus că nu a fost luată nicio decizie cu privire la locul unde va fi reîngropat cadavrul odată ce testele au fost finalizate.

”Este prea devreme să spun. Este posibil să fie reîngropat undeva în catedrală”, a mai spus Garcia.

Adevărul din spatele incendiului de la Catedrala Notre-Dame

Ofiţerul responsabil de incendii, care muncea o tură dublă în prima sa zi la catedrală, a văzut notificarea pe panoul de siguranţă şi a alertat un paznic. Acesta a mers să investigheze ceea ce a înţeles că ar fi un incendiu în podul sacristiei şi nu a găsit nimic. Astfel, anunţul evacuării a fost ignorat, trecut la categoria alarmă falsă, iar credincioşii au fost băgaţi înapoi în clădire. A fost doar prima din lungul şir de erori din acea zi.

Asta pentru că un incendiu chiar pornise, dar nu deasupra sacristiei, ci în podul naosului, o zonă cunoscută drept "pădurea", unde grinzi din stejar, vechi de 900 de ani, încă ţineau acoperişul. După doar jumătate de oră, fumul a fost observat de turiştii din afara catedralei. Abia atunci a fost descoperit locul incendiului.

Fără sistem de aspersoare şi fără pereţi ignifugaţi, focul s-a extins rapid şi a fost scăpat de sub control. La faţa locului a venit atunci şi Emmanuel Macron, preşedintele Franţei, dar nu a putut decât să privească cum acoperişul se prăbuşea.

În mod miraculos, catedrala a fost salvată, iar toate persoanele din interior au fost scoase. Totul graţie unui grup mic de pompieri voluntari care au intrat în clădirea în flăcări, unde temperatura ajungea la 1200 grade Celsius.

