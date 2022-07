În vacanță cu mașina. 5 lucruri esențiale pe care trebuie să le faci ca să ai automobilul pregătit de drum

Vara este vremea vacanțelor. Deși prețul la carburanți a explodat, sunt mulți români care încă aleg să plece cu mașina în vacanță în alte țări, în principal datorită confortului pe care îl oferă un automobil, dar și posibilității de a vizita cât mai multe locuri. Dacă v-ați hotărât să plecați la drum lung, ar trebui să vă asigurați în primul rând că autoturismul dumneavoastră este în stare perfectă de funcționare. Totodată, pentru a vă asigura că veți călători în siguranță trebuie să faceți 5 lucruri esențiale atunci când vă pregătiți mașina de drum.

În cadrul emisiunii "Vorbește Lumea" de la Pro Tv, mecanicii au explicat care sunt principalii pași pe care trebuie să îi faceți. Astfel, înainte de a da startul vacanței trebuie:

1. Să verificați sistemul de iluminat, a lichidelor, precum nivelul și starea acestora. Ele se degradează în timp.

2. Să verificați sistemul de direcție, suspensie și frânare.

3. Presiunea anvelopelor trebuie obligatoriu făcută înainte de a pleca în vacanță cu mașina.

4. Ștergătoarele trebuie să funcționeze corespunzător.

5. Verificați și freonul din sistemul de aer condiționat.

Cererea pentru astfel de verificări a crescut în ultima lună, spun mecanicii, astfel că este necesară o programare la service din timp. De asemenea, nu uitați că este important să verificați actele mașinii, dar și documentele de călătorie.

Românul cu Tico a ajuns iar în Grecia. A ales Kefalonia: Îți dai seama că ai pășit în paradis

Românul cu Tico a ajuns, pentru a cincea oară, cu mica mașină, în Grecia. Nu singur, ci împreună cu familia sa și portbagajul plin de bagaje. A mers direct, peste 1100 de kilometri, până la feribot.

”1, 2 ,3 ,4... Hai si cu 5!

Cinci ani in Grecia cu același Tico! Anul acesta am ales Kefalonia. Din ianuarie am găsit super gazdă, 5 stele din 5 posibile și un preț bun pentru luna ianuarie, excelent la ce prețuri sunt acum.

Drumul a fost dintr-o bucată (București-Nidry) și pentru că mă tot frământau tot felul de griji privitoare la drum, în noaptea dinaintea plecării am dormit numa' 5 ore... Plecat pe la ora 19 din Pantelimon, mașina plină ochi, dar ceva mai ușoară ca în celelalte drumuri. Normal, berea mea, perna mea, prosopul și cearceaful meu.

Am ajuns în port după fix 14 ore cu tot cu opriri. 1140 km drum foarte lejer, puține mașini, puține depășiri, puțin timp stat în vămi.

Mașina a mers PERFECT, PERFECT, PERFECT! Consum de Tico pe gpl, nu îți mai bați capul cu prețul combustibilului. Am bugetat 1000 de lei pentru vreo 3000 km (jumătate din valoarea ei de piață).

Pe Tico l-am pregătit ceva mai intens pe partea de frâne, (preventiv) i-am schimbat furtunele de frână (originale după 23 de ani) care arătau bine dar am văzut pe Google maps ce diferențe de nivel sunt pe Kefalonia și am zis să merg liniștit, plăcuțe de frâna noi și aerul condiționat, care a fost un noroc să găsesc piese pentru el, și bineînțeles, o mare gaură în buget. Sper să țină mai multe zile față de cel de anul trecut care a cedat după 3 zile.

Mecanicul Ion a stat până târziu în noapte să rezolve aerul condiționat, dar pentru asta e super mecanic, nu?

După doi ani de Sithonia și Kasandra am zis că nu trebuie să am mari așteptări de la Kefalonia, ce poate fi atât de spectaculos? Dar... de când ajungi în portul Fiskardo și te uiți la apa aia de un albastru special, îți dai seama că ai pășit în paradis, drumul până la gazdă a fost numai cu ”wow!”. După ce scap de forma scaunului, am să fac mai multe poze și revin cu impresii. Viața e frumoasă când știi să ți-o faci frumoasă. Vacanță frumoasă să aveți” a scris românul cu Tico, Ion Iliescu, pe Forum Grecia. Vezi mai mult AICI.

