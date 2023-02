În Paris s-au filmat 102 filme și 68 de seriale doar în 2022; echivalentul a peste 7.000 zile

În total, 102 filme şi 68 de seriale de televiziune au fost filmate în Paris pe parcursul anului trecut.



Filmările au avut loc pentru producţii franceze, precum "Life for Real" de Dany Boon, "Bonnard, Pierre et Marthe" în regia lui Martin Provost şi noua peliculă "Wasp 22" de Woody Allen.



Însă, platforme de streaming precum Netflix au turnat la rândul lor seriale la Paris, printre acestea numărându-se continuări ale unor serii precum "Emily in Paris" sau "Lupin".



Parisul a fost, de asemenea, locaţia mai multor producţii realizate pentru canale de televiziune franceze.



Potrivit autorităţilor din capitala Franţei, susţinerea industriei cinematografică se ridică la câteva milioane de euro, iar un departament special se ocupă de solicitările pentru filmări. Această susţinere vizează scurtmetrajele turnate în capitală, dar şi producţiile cinematografice independente.



În acelaşi timp, se intenţionează ca filmările să fie mai prietenoase cu mediul, spre exemplu prin limitarea numărului de autovehicule sau de generatoare utilizate, scrie Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News