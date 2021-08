Imagini dramatice din Kabul

O fotografie dramatică, distribuită masiv pe rețelele de socializare, arată sute de oameni pe un avion C-17 al Forțelor Aeriene ale SUA, duminic, în timp ce părăsea capitala Kabul.



Potrivit Defense One, care a obținut imaginea de la armată, aproximativ 640 de persoane se aflau la bordul aeronavei, cu mult mai mult decât capacitatea admisă. O mulțime de afgani, care au fost autorizați pentru evacuare au reușit să ajungă pe rampa pe jumătate deschisă a aeronavei. În loc să-i forțeze să plece, echipajul a decis să decoleze.

JUST IN: "The Crew made the decision to go" — Inside RCH 871, which saved 640 from the Taliban ... from @TaraCopp and me https://t.co/r4YvGqJZ4b pic.twitter.com/CI1mAmqjHT