Imagini cu impact emoțional în Kabul. Un bărbat care ar fi furat un telefon e biciuit cu lanțul / VIDEO

Scene șocante în centrul capitalei Kabul, difuzate de jurnalistul Suleiman Hakemy și preluate de ziarul german Bild. În imagini apare un bărbat, în mijlocul unei mulțimi, legat de un semn de circulație cu lanțul, lovit cu picioarele și palmele și biciuit de persoane recunoscute ca talibani. Vă avertizăm că urmează imagini cu puternic impact emoțional.

Legat cu lanțul de un semn de circulație, afganul este lovit cu palmele și cu picioarele și este biciuit în fața mulțimii adunate ad-hoc. De regulă, aceste pedepse sunt aplicate public pentru a umili victima și pentru a descuraja populația să mai comită astfel de fapte.

În viziunea talibanilor, pedepsele sunt o formă de „combatere a criminalității”, dar sunt menite și să împiedice afganii să se revolte împotriva regimului islamist.

"Acest bărbat, acuzat că a furat un telefon, este „pedepsit” astfel în centrul orașului Kabul. Din ce în ce mai multe videoclipuri cu astfel de pedepse sunt dovezi că umilința publică stă la baza interpretării legii talibanilor", spune Suleiman Hakemy.

