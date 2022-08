Imaginea care spune tot despre Grecia. Ce s-a întâmplat după furtună, foto înainte și după

În mai multe zone din Thassos, au fost inundații. Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă, din cauza furtunii ce a venit la pachet cu fenomene periculoase. În zona Skala Potamia, au fost aduse din munte cenușă și lemne, asta după incendiile ce au fost afectat insula săptămânile trecute. Inundațiile au distrus mult aici, de la terase, spații de cazare până la mașinile turiștilor.

Am putea spune că furtuna și inundațiile au făcut ravagii în Skala Potamia, unde, zona de promenadă este mărginită într-o parte de plajă, în cealaltă, de terase. În cele mai multe cazuri, terasele sunt extinse și pe plajă, în oglindă, oferind un loc perfect pentru plimbarea de seară și cină. Pe lângă poziționarea ce face mici afaceri locale ”vulnerabile” în fața fenomenelor meteo severe, Skala Potamia a fost afectată și de inundații din cauza unui mic pârâu ce coboară din munte.

Dimineața zilei de 25 august a arătat prăpădul. Seara zilei de 25 august a arătat determinarea. Pe grupurile de turiști români în Thassos, acest lucru era previzibil. ”Incredibilul”, așa cum a fost numit de unii, s-a produs, iar asta o dovedește o simplă poză din Skala Potamia.

Imaginile au fost postate de un turist pe ”Forum Thassos”. Se pare că grecii știu ce-l mai bine să aplice vorba: ”Când viața-ți dă lămâi, fă limonadă”. Întrebat ironic cel care a făcut pozele dacă au venit autoritățile sau pompierii să le curețe ograda, turistul a răspuns: ”Proprietarii și câțiva voluntari. Pompierii au venit la final și au spălat strada”. Printre voluntari, s-au numărat și români, conform acestuia.

”La noi stăteau cu berea în mână și așteptau să vină autoritățile”, ”Felicitări tuturor pentru efortul depus și pentru modul de a ști cum să o ia de la capăt de fiecare dată! Incendii, inundații.. nimic nu le stă în cale”, ”La noi așa era și la anu'”, ”Bravo lor... Lucrurile astea fac diferența”, ”Da, nu mai e nimic de zis... Bravo lor! Măcar ei pot... Dacă era să fie la noi... da... no comment” au fost o parte din reacțiile la postare.

Anul acesta, după ce am citit un articol despre Kavala, am decis că e cazul să nu o mai ocolim. Am ales Kavala ca destinație de vacanță, un mic orășel din Grecia, aflat vizavi de celebra insulă Thassos. Nu doar că este un orășel ce adesea oferă imagini precum cele de pe coasta Italiei, dar este o diversitate, tocmai bună pentru cei care nu caută doar plajă. Aici găsești istorie, plaje întinse, preparate gustoase, cetăți vechi și orășele protejate UNESCO. Datorită poziționării, este punctul ideal de plecare spre locuri precum Philippi, Drama, Xanthi, Thassos și chiar Halkidiki sau Salonic.

După ce treci prin Bulgaria, ale cărei drumuri nu excelează, te bucuri de libertatea drumului din Grecia, unde autostrada este protejată nu de unul, ci chiar de două garduri de protecție. Este, în cea mai mare parte, goală, așa că-ți poți vedea liniștit/ă de drum. Nu sunt gropi și, chiar și așa, mereu vei găsi lucrări pentru diferite extinderi sau pentru mentenanță. Chiar și orășelele mici au bulevarde principale cu două benzi pe sens și sunt despărțite de un fel de jardiniere. Nu sunt simple blocuri de beton, ci locuri în care au fost plantate flori, căci se pare că grecii pun accent și pe siguranță, și pe psihicul șoferilor.

Dar ceea ce vreau să vă transmit este ceva șocant pentru noi, probabil normal pentru ei.

Mergând dinspre Kavala, prin Nea Peramos spre plaja Ammolofoi, cu Google Maps, vedem că suntem atenționați de un reprezentant de la drumuri că putem înainta încet. Pe sensul opus tocmai fusese ”mâncat” asfaltul. Erau muncitori, utilaje, se dirija traficul, astfel încât astfel de lucrări să nu împiedice buna funcționare a traficului, nici să nu producă conflicte în trafic sau cine mai știe ce alte situații cu care suntem obișnuiți în traficul din București, cel puțin. Ne-am gândit că, la întoarcere, probabil vom fi trimiși pe o rută ocolitoare, așa cum se întâmplă de obicei cu aplicațiile de navigare, când au loc astfel de lucrări în trafic, pe sensul tău de mers.

Dar... surpriză!

