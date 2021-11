"Îi pun în genunchi în fața lui Reghecampf". Anamaria Prodan, amenințată de Victor Becali: Nu mai răspund pentru faptele mele. Îi transmit public

"Îi pun în genunchi în fața lui Reghecampf"

"Nu este adevărat. Sunt maimuțoi care se trezesc vorbind. Are demnitate Reghecampf, nici chiar așa... Tocmai am vorbit cu soțul meu și zâmbea: "Ana, nu e adevărat nimic. Se bagă în seamă". Ăștia sunt genul ăla de mafioți din "Las Fierbinți". Prind și ei niște momente că sunt uitați de lume, de soartă și de viață și se bagă în seamă pe spatele altora care sunt mult prea șmecheri, Prodan și Reghecampf. Mult prea șmecheri față de ăștia care văd mult prea multe filme la televizor.

Au prins puțin curaj că au văzut că Reghecampf a greșit. Dar când s-o ridica Reghecampf, numai dacă se uită la ei și îngheață toți. Se bucură că au prins un vid de putere, dar când s-or ridica Prodan și Reghecampf îngheață sângele în ei. În loc să stea liniștit, bătrânul ăsta care latră ca un câine la lună se tot bagă în seamă. Să-și vadă de bătrânețea lui și de păcatele pe care le are. Dacă ai țipat o dată la el, a înghețat. A intrat sub pământ. Ăștia sunt mafioții români care se laudă că au învățat limbi străine pe la pușcărie. Să nu mă supere că, dacă întorc o dată privirea către ei, fac ca în Matrix, îi dau pe spate.

Am prea multe premii de luat acum și prea multe afaceri de făcut în Dubai, că mă întorceam și-i puneam cu botul pe labe mai repede. Să aștepte puțin că vin eu acasă într-o săptămână, să vedem dacă mai mârâie vreunul. Ai văzut ce înseamnă un vid de putere?! Le-a luat mințile vidul de putere. Ei cred că dacă sunt singuri în competiție și ies pe locul doi își permit să facă tot felul de golănii. Le transmit că nu mor vulturii când vor fluturii. Când mă voi întoarce în țară, îi strâng pe toți - avocați, "neavocați", manageri, "nemanageri" - și îi pun în genunchi în fața lui Reghecampf și apoi o să vedeți ce se va întâmpla”, a declarat Anamaria Prodan pentru gsp.ro.

"Nu mai răspund pentru faptele mele"

"Bătrâni suntem, obosit sunt uneori seara, puşcărie am făcut amândoi. Am fost la puşcărie, nu pot să neg evidența, nu? Dar dacă mai vorbeşte de familia mea, nu mai răspund pentru faptele mele. Spuneți că nu e în regulă să zic asta, dar când ea zice că ne pune în genunchi, e în regulă? Cum ar fi dacă eu aş vorbi de familia dumneavoastră, a fiecărui jurnalist care mă critică sau nu scrie ce îmi place mie? Chiar dacă ne contrăm la anumite subiecte, există respect. Doamna respectivă să nu se mai refere la familia mea, asta îi transmit public! Am văzut că stă la masă cu tot felul de tipi musculoşi în nişte poze, nu mă impresionează. De la o anumită vârstă, nu mă impresionează astfel de lucruri. În plus, nu ne poate pune ea pe noi în genunchi… M-aţi văzut vreodată pe mine sau pe fratele meu în genunchi? Eu nu-mi aduc aminte”, a declarat Victor Becali, într-o intervenție la Radio Sport Total FM.

"Să stea liniștit pe fundul ăla uriaș"

"Cine este specimenul ? Nu-l cunosc. Să stea liniștit pe fundul ăla uriaș pătrat, că ajung acasă și mă opresc direct la ambasada mea. De acolo știe ce urmează. Să-și învețe fratele să vorbească despre altcineva! Niciodată un cuvânt despre familia mea, prea am suportat mizeriile lor ani de zile. Stau cu musculoși la masă? Stau cu prieteni la masă.

Acei musculoși sunt campioni, nu cârpe care nu dau doi bani pe ei. Dacă a ajuns Victor, care încărca baterii și își ardea mâinile cu acid de îndemânatic ce era, să vorbească și el cu mine, s-a dat lumea peste cap. Cred că jocul de glezne este indicat pentru el. Nu am treabă cu el sau cu ei. Le-am transmis prin prietenii comuni să-și vadă de bătrânețea lor. Dacă nu vor, no problem, eu acționez pe cale legală”, a declarat Anamaria Prodan pentru prosport.ro.