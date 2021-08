Horoscop august 2021. Cea mai tare previziune pentru o ZODIE! Nu se aștepta

„Pentru că Neptun trece prin multe faze, sunteți ping pong. Nu aveți pe ce pune degetul. Plus că Luna Nouă se petrece în Casa 3: drumuri, zăpăceală, comunicare, discuții, contraziceri. Aveți grijă cu cine vă contraziceți și unde împingeți o limită. Jupiter s-a întors în Casa 9, ceea ce înseamnă că cei care au așteptat un moment - ați vrut să studiați ceva, nu ați știut ce, acum Jupiter vă ajută. Jupiter este bun și pe zona de călătorie”, a spus Daniela Simulescu, astrolog DCNews, despre Gemeni și cei cu ascendent în această zodie.

„Toată săptămână sunteți între două bărci: muncă multă și relaxare. Vin proiecte, dar parcă ați vrea și o petrecere. Va trebui să împăcați aceste două zone. Ar trebui să fiți mai atenți la ordine în casă și la locul de muncă. Profitați de Marte în Fecioară. Să vă fiți utili vouă. Este o perioadă bună să vă faceți o rutină, deși vouă nu prea vă place rutina. Nu faceți planuri mari, dar aveți nevoie de o rutină de care să vă țineți cu dinții. Jupiter s-a întors în Casa 11, ceea ce înseamnă că planuri mai vechi revin în discuție. S-ar putea să nu fie cum v-ați așteptat. Luna Nouă de la sfârșitul săptămânii viitoare la voi are legătură și cu iubirea, exprimarea de sine”, a spus Daniela Simulescu despre Berbec și cei cu ascendent în această zodie.

Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile la DCNewsTV:

Cu ce zodie ești compatibil. S-a distrus mitul

„Compatibilitatea zodiilor nu este decât un mit!”, a spus Daniela Simulescu într-o altă emisiune difuzată la DCNewsTV. „Cel puțin așa cum a fost ea cunoscută până acum. Orice zodie poate fi compatibilă cu orice zodie. M-am decis să fac o emisiune despre acest subiect pentru că sunt mulți oameni care îi judecă pe ceilalți doar prin prisma zodiei. Ori zodia poate fi ca o etichetă în plus la cealaltă persoană, care ne ajută să îi cunoaștem mai bine personalitatea”, a spus astrologul Daniela Simulescu.

„Compatibilitatea astrologică depinde de foarte mulți factori”, a precizat astrologul DCNews, adăugând: „Astrologia nu este despre zodie în compatibilitatea dintre două persoane. Eu, de exemplu, nu mă uit la zodie. Pentru mine nu contează niciodată zodia. Eu sunt Berbec. Ce ați zice voi în acest caz? Că mă am bine cu zodiile de foc? Deloc! Atunci când vă uitați la compatibilitate, nu spuneți gata, eu sunt așa, tu așa, deci nu mai ieșim. Nu! Contează astrograma fiecăruia. Pentru o femeie contează unde are Marte și unde are Soarele, iar pentru un bărbat, contează Luna și Venus. Contează unde este Luna în harta fiecăruia, pentru că ea arată cum simțim. Dacă găsesc pe cineva care simte altfel, păi acolo este problema, nu la zodie!”, a explicat Daniela Simulescu.

„Și încă ceva. În opinia oamenilor, compatibilitea zodiilor înseamnă o relație pentru toată viața. Nu există! Compatibilitea înseamnă că e un câmp comun, că vă înțelegeți. E și partea de atractivitate. Vine și partea conștientă de adult”, a subliniat astrologul.