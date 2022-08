Urmăriți, de la ora 09:00, pe DCNews, la DCNewsTV și pe Facebook și Youtube DCNews, previziunile zilei pentru fiecare zodie, aduse de către astrologul DCNews și Astrosens, Daniela Simulescu.

Iată că suntem în ultima lună a verii, o lună în care din nou avem reflectoarele puse pe sectorul financiar, pe problema resurselor, atât la nivel mondial, cât și la nivel personal. Odată cu intrarea lui Marte în semnul Gemenilor vom fi nevoiți să ne răspundem la o serie de întrebări, să nu ne mai opunem schimbării, să găsim alte soluții.

Un jurnalist este obligat să răspundă unor întrebări esențiale: Cine? Ce? Când? Unde? Cum? De ce? După primele șapte luni ale anului 2022, am rămas cu aceste întrebări. Odată cu intrarea lui Marte în Gemeni de pe 20 august, vom fi și noi nevoiți să găsim răspunsuri la aceste întrebări. Dar cum Marte este o planetă personală, iar Gemenii reprezintă comunicarea și oamenii cei mai apropiați, nu vă bazați că veți fi ajutați de instituții. Nu! Fiecare trebuie să își răspundă, să găsească soluții, să își salveze pielea. După tranzitul lui Marte în Taur (5 iulie-20 august), ne-am „anchilozat” puțin. Și pe moment, vom avea același mecanism, acela de a opune rezistență în fața schimbării. Dar când vom vedea conturile și buzunarele mai goale, viața prea blazată și cum ne scârțâie unele rețele neuronale, ne vom pune pe treabă.

Horoscop august 2022 Berbec

Marte este guvernatorul tău, îți aduce o mare nevoie de a schimba ceva când trece în Gemeni. Energia Gemenilor care va apărea în a doua jumătate a lunii îți va aduce schimbare, explorare, curiozitate și o energie diferită. Este o perioadă nemaipomenită pentru reconversie profesională, însă până atunci vei simți nevoia de a testa diverse idei. Cu Marte în Gemeni poate vei dori mai multe locuri de muncă, mai mulți parteneri în același timp. Ideea este de a testa, de a vedea exact ce anume ți se potrivește cel mai bine.

Horoscop august 2022 Taur

Faptul că Venus intră în Leu, vă face mai prezenți în viața familiei unde trebuie să încercați să vă implicați chiar dacă nu vă doriți. În același timp, chiar dacă voi s-ar putea să ezitați, veți fi puși în fața faptului de a vi se cere ajutorul, așa că vreți sau nu vreți, veți pune umărul la treabă pentru cei apropiați vouă. Marte va intra în Gemeni în casa a 2-a, banii se vor duce mai repede decât v-ați fi așteptat voi. Însă acest lucru s-ar putea să vă facă mai creativi decât credeți că puteți fi.

Horoscop august 2022 Gemeni

Mercur, guvernatorul vostru, are mai multe schimbări, așadar luna august e plină de evenimente. S-ar putea să nu găsiți „i”-ul pe care să puneți punctul. „Este un soi de uragan în august pentru voi”, vă transmite astrologul Daniela Simulescu. Dacă din exterior totul vi se pare ok, dacă nu par a fi nicăieri probleme majore, vă simțiți cumva zdruncinați serios. În plus, începutul și finalul lunii vă vor găsi în stări complet diferite.

Horoscop august 2022 Rac

Luna Plină de pe 12 august se petrece în casa a 8-a și vă agita zona banilor. Aici apar niște situații destul de disperate din punct de vedere financiar. Undeva deveniți mult mai fricoși, o să vă faceți multe griji. Marte intră în casa a 12-a, și cel puțin până la anul când va intra în semnul vostru, s-ar putea să fie nevoie să faceți curățenie și nu doar la propriu, ci și la figurat. Să aruncați ce este prăfuit, dar să și lăsați în urmă obiceiuri toxice și oameni sau locuri de muncă ce vă fac rău.

